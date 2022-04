Zieke Jai Hindley moet passen voor Luik-Bastenaken-Luik

Een tegenvaller voor BORA-hansgrohe, zo vlak voor de start van Luik-Bastenaken-Luik. De Duitse formatie kan namelijk niet rekenen op Jai Hindley. De Australische klimmer voelt zich niet fit genoeg om deel te nemen aan ‘La Doyenne’.

Hindley werd ziekjes in de nacht van zaterdag op zondag en voelt zich fysiek niet goed genoeg om een rugnummer op te spelden. Zijn ploeg BORA-hansgrohe is kortom met een mannetje minder begonnen aan de 108e editie van Luik-Bastenaken-Luik. Hindley was op papier een belangrijke pion voor kopman Aleksandr Vlasov, de nummer drie van de voorbije Waalse Pijl.

De 25-jarige Hindley hoopt begin mei in topvorm aan de start te verschijnen van de Giro d’Italia. Het is nog onduidelijk of zijn voorbereiding op de Italiaanse ronde nu in gevaar is. Twee jaar geleden eindigde de Australische klimmer nog als tweede in de Ronde van Italië, achter eindwinnaar Tao Geoghegan Hart.

Hindley wist zijn neus dit seizoen al meerdere keren aan het venster te steken. Het begon met een zesde plaats in de gloednieuwe Spaanse gravelkoers Clásica Jaén Paraiso Interior. Ook in Tirreno-Adriatico (vijfde in het eindklassement) liet hij zich van zijn beste kant zien. Hindley werd verder ook nog dertiende in de Ronde van Catalonië en veertiende in de UAE Tour.

🇧🇪 #LBL Unfortunately during the night @JaiHindley started to feel unwell and will not start @LiegeBastogneL today. Feel better soon, Jai! 🙏🏻 — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 24, 2022