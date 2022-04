Flinke tegenvaller voor Jumbo-Visma: Benoot moet passen voor Luik-Bastenaken-Luik

Jumbo-Visma moet het vandaag in Luik-Bastenaken-Luik doen zonder Tiesj Benoot. De Belgische schaduwfavoriet ‘voelt zich niet lekker’, zo laat zijn werkgever Jumbo-Visma weten via social media.

Wat Benoot precies mankeert, is voorlopig nog onduidelijk. Een laatste coronatest bij de 28-jarige klassiekerspecialist gaf een negatief resultaat. Door de afmelding van Benoot begint Jumbo-Visma met zes (in plaats van de gebruikelijke zeven) renners aan de 108e editie van Luik-Bastenaken-Luik.

De afwezigheid van Benoot is een flinke aderlating voor Jumbo-Visma. De Belg is dit voorjaar uitstekend op dreef, zo werd hij in aanloop naar La Doyenne derde in de Amstel Gold Race en elfde in de Waalse Pijl, en was dan ook een gevaarlijke outsider voor de overwinning in Luik. Benoot had eventueel ook een sleutelrol kunnen vertolken voor kopman Wout van Aert en Jonas Vingegaard.

Jumbo-Visma, dat eerder ook al Primož Roglič zag afhaken voor de heuvelklassiekers, rekent vandaag in Luik-Bastenaken-Luik op Van Aert, Vingegaard, Sepp Kuss, Sam Oomen, Timo Roosen en Jos van Emden.

🇧🇪 #LBL Unfortunately, Tiesj Benoot will not start in La Doyenne. The Belgian rider, who tested negative for Covid, is feeling unwell 😢 pic.twitter.com/ocgjwnnGok — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 24, 2022