BikeExchange schuift Hamilton en Matthews naar voren in Vuelta

Lucas Hamilton krijgt de kans om zich in de aankomende Vuelta a España te tonen als kopman. Dat vertelt Brent Copeland, de algemeen directeur van Team BikeExchange. De Australiër, die na het vertrek van Adam Yates is opgeschoven in de hiërarchie van de Australische ploeg, moest afstappen in de Tour de France.

“We hopen op een mooie Vuelta a España”, kijkt Copeland vooruit in gesprek met Tuttobiciweb. “We zullen veel aandacht schenken aan Lucas. Hij is een groot talent en heeft zin om wraak te nemen na een ongelukkig Tour. Daarnaast mikken we met Michael Matthews op ritzeges. We moeten nog even kijken of Esteban Chaves start, daarvoor kijken we eerst hoe hij van de Olympische Spelen terugkomt.”

Copeland laat weten dat talentvolle Italiaanse renners als Alexander Konychev en Kevin Colleoni niet op de planning staan voor de Vuelta. “Voor Colleoni denken we dat het te vroeg is om hem een ronde van drie weken te laten rijden”, vertelt de manager. “Hij heeft wel een geweldige motor, maar die moet rustig gebracht worden. Beide renners zullen volgend jaar debuteren in een grote ronde.”

Fout gemaakt in Tour de France

Het seizoen van BikeExchange valt tot nu toe tegen, vindt Copeland. Hij ziet de ritzege van Simon Yates in de Giro d’Italia als hoogtepunt, maar vindt dat er nog een grote overwinning ontbreekt. Ook de Tour viel niet mee. “Daar hebben we een fout gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. We gaan onderzoeken wat er mis is gegaan, maar we moeten toegeven dat zowel juni als juli negatieve maanden waren”, legt hij uit.

“We behaalden een tweede, een derde en een vierde plaats in de rituitslagen, en we werden tweede in het puntenklassement met Matthews. Maar we begonnen met een ploeg die in staat was tot meer. Ons doel was namelijk om twee etappes te winnen”, aldus Copeland.