BikeExchange-Jayco stuurt Yates, Matthews en Schultz naar Clásica San Sebastián

BikeExchange-Jayco jaagt op de overwinning in de Clásica San Sebastián en daarvoor heeft het Australische team drie kopmannen aangewezen. Simon Yates is in topvorm, getuige zijn zeges deze week in Spaanse koersen, en krijgt Michael Matthews en Nick Schultz mee.

“We komen naar San Sebastián met een heel sterke ploeg, misschien wel een van de sterkste teams die we de afgelopen jaren hebben kunnen opstellen”, vindt ploegleider Mathew Hayman. “Simon is echt in vorm, met zijn solozeges op maandag en op donderdag. En we hebben Michael en Nick die direct uit de Tour de France komen. Die die gasten zijn de kopmannen voor onze ploeg. Het is een zware koers, maar mar deze ploeg hebben wij een goede kans om voor de zege te gaan.”

Waar Yates deze week dus al won in de Ordiziako Klasika en de Vuelta a Castilla y Leon, kunnen Matthews en Schultz goede resultaten in de Tour de France overleggen. Wat heet, Bling wist de etappe naar Mende te winnen en Schultz eindigde als tweede in de rit naar Megève.

“Ik kijk uit naar San Sebastián”, vertelt Yates. “Het is een eendagskoers die ik heel leuk vind, met de explosieve beklimmingen en een parcours waar je echt op kan koersen. Ik houd daarvan en hoop dat we zaterdag een goed resultaat kunnen behalen. Er komen ook veel renners met goede benen uit de Tour de France, dus we gaan zien wat mogelijk is.”