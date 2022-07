Simon Yates soleert naar de zege in Ordiziako Klasika

De Prueba Villafrance – Ordiziako Klasika is gewonnen door Simon Yates. De Brit van BikeExchange-Jayco kwam na 165,7 solo over de streep, nadat hij op de laatste beklimming was weggereden uit het peloton.

Het parcours van de Ordiziako Klasika bestond uit vijf ronden. Eerst drie rondes van 32 kilometer, daarna nog twee van 35,5. In beide lussen zat de Alto de Abaltzisketa (3,1 km aan 7,3%), de scherprechter van de dag. In de laatste rondje was daar de Alto de Altzo (2,5 aan 6,1%) nog aan toegevoegd. De top van de laatste keer Alto de Abaltzisketa lag op iets meer dan tien kilometer van de streep. Daarna was het vooral in dalende lijn naar de finish.

De kopgroep van de dag bestond uit vijf renners. Alexander Cataford (Israel-Premier Tech), Julen Irizar (Euskaltel-Euskadi), Marcos Jurado (Electro Hiper Europa-Caldas), Edwin Torres (Java Kiwi Atlántico) en David Martin (EOLO-Kometa) kregen een maximale voorsprong van twee minuten en dertig seconden. Met nog 66 kilometer te gaan vielen Cataford en Irizar vooraan letterlijk weg. Tien kilometer later werden ook de overige vroege vluchters weer gegrepen.

Ayuso, Battistella en Yates

Op de voorlaatste beklimming van de Alto de Abaltzisketa werd vervolgens flink doorgetrokken, vooral door de mannen van Astana Qazaqstan. Aldus ontstond er een kopgroep van drie renners die vooraf tot de topfavorieten gerekend werden: Simon Yates, Juan Ayuso en Samuele Battistella, naast Vincenzo Nibali die andere kopman van Astana Qazaqstan in deze koers. De drie reden een tijdlang voor het uitgedunde peloton uit, maar werden met dertig kilometer voor de boeg toch weer gegrepen. Vervolgens ging het in volle vaart naar de laatste twee beklimmingen in de slotronde.

Na de Altzo, wist Ivan Garcia Cortina een gat te slaan met het pak. Hij begon met een voorsprong van iets meer dan tien seconden aan de Alto de Abaltzisketa. Maar binnen geen tijd was de bres gedicht, want UAE Emirates trok stevig door in dienst van Ayuso. Niet Ayuso, maar Yates was vervolgens echter degene die de lont in het kruitvat stak. De Brit versnelde halverwege de klim zodanig, dat niemand hem kon volgen.

Yates solo

Yates kwam met vijftien seconden marge over de top. Achter hem verzamelden zich zo’n twintig renners, maar ze kwamen niet dichterbij. Integendeel, Yates liep op een gegeven moment uit tot een halve minuut. Zijn overwinning kwam in de laatste vlakke kilometers dan ook niet meer in gevaar. Dion Smith maakte het feestje voor BikeExchange-Jayco compleet door achter Yates naar de tweede plek te sprinten.