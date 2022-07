Simon Yates trekt goede vorm door: dubbelslag in slotrit Vuelta a Castilla y Leon

Simon Yates heeft duidelijk de goede vorm te pakken. De Britse klimmer van BikeExchange-Jayco won afgelopen maandag al de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika en verzekerde zich vandaag van de eindzege in de Vuelta a Castilla y Leon. In de slotrit van de Spaanse rittenkoers bleek er geen kruid gewassen tegen Yates.

Vandaag stond de tweede en ook meteen laatste etappe van de Vuelta a Castilla y Leon op het programma. Het ging in en rond Guijuelo continu op en af, met de Alto de Valero (5,9 km aan 5,4%), Alto de Cristóbal (6,4 km aan 4,6%), Alto Peñacaballera (4,7 km aan 5,4%), Alto del Castañar (4 km aan 5,8%) en wat dieper in de finale de Alto de Los Santos (5 km aan 5,2%) als voornaamste scherprechters. De top van deze laatste beklimming lag op ruim twintig kilometer van de streep. Voordat de renners aankwamen in Guijuelo, moest er evenwel nog wel wat geklommen worden.

Zes renners reden al vroeg in de etappe weg. Daniel McLay (Arkéa-Samsic), Juan López-Cozar (Burgos-BH), David González (Caja Rural), Daniel Viegas (EOLO-Kometa), Daniel Muñoz (Drone Hopper-Androni Giocattoli) en Pier-André Coté (Human Powered Health) sloegen de handen ineen en wisten een maximale voorsprong te vergaren van bijna drie minuten. Deze vlucht was echter geen lang leven beschoren en na heel wat schermutselingen was er weer sprake van een hergroepering. Niet veel later was het aan Simon Yates om de knuppel in het hoenderhok te gooien.

Sterke Yates soleert naar de zege

De Britse klimmer van BikeExchange-Jayco viel aan met nog goed 27 kilometer te gaan en wist zijn voorsprong al snel uit te diepen tot een minuut. Een achtervolgende groep (van een vijftiental renners) probeerde nog wel wat te doen aan de overmacht van Yates, maar die laatste bleek veel te sterk voor de concurrentie. George Bennett probeerde het dan maar solo, maar ook de Nieuw-Zeelandse klimmer van UAE Emirates kwam geen sikkepit dichter op een ontketende Yates. De 29-jarige koploper bleek definitief vertrokken en soleerde naar de rit- en eindzege in de Vuelta a Castilla y Leon.

Bennett kwam nog als tweede over de streep, maar alle ogen waren na de finish gericht op Yates. De Brit was dus de grote slokop op de slotdag van de Spaanse meerdaagse en zal nu met vertrouwen uitkijken naar de Clásica San Sebastián van aankomende zaterdag. Yates is een van de topfavorieten voor de zege in Donostia-Donostia Klasikoa, maar zal het wel moeten opnemen tegen onder meer Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, João Almeida en Alexey Lutsenko.