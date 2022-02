BikeExchange-Jayco met slechts vijf renners in openingsweekend

BikeExchange-Jayco gaat niet op volle oorlogssterkte van start in het Vlaamse openingsweekend. De Australische ploeg stuurt naar de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne slechts vijf renners. Dat zijn er twee minder dan maximaal is toegestaan.

Met Jan Maas heeft het WorldTeam een Nederlander in de selectie voor de twee kasseienkoersen. Hij zal zich voornamelijk in dienst stellen van kopman Luke Durbridge. Met Dion Smith heeft BikeExchange-Jayco ook een rappe man mee die uitgespeeld kan worden bij een groepssprint. Lawson Craddock en Alexander Konychev maken het vijftal compleet.

Durbridge wil graag scoren in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. “Normaal ga ik naar het openingsweekend om het goede gevoel te krijgen, maar het zijn te grote wedstrijden om te gebruiken als voorbereidingskoersen”, vertelt de Australiër. “Ik ben daarom blij dat ik de Ruta del Sol in de benen heb en ik kijk uit naar dit weekend.”

De ploegleider van dienst in Vlaanderen is de Nederlander Tristan Hoffman. “Zoals altijd verwacht ik koers van het hoogste niveau, en het is belangrijk om ‘aan’ te staan en attent te zijn aan het begin. Ook moeten we energie sparen waar dat kan, omdat het tweede deel van de koers cruciaal gaat zijn. We hebben een klein team met vijf renners, maar samen staan we sterk.”

TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO voor Omloop Het Nieuwsblad - 2022

TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO voor Kuurne-Brussel-Kuurne - 2022