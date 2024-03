maandag 25 maart 2024 om 12:44

Bij Lidl-Trek draait het om het collectief: “Ook recept voor Ronde van Vlaanderen”

Video Bij de start van het klassieke voorjaar leek Visma | Lease a Bike de sterkste ploeg in de breedte, maar Lidl-Trek deelt voorlopig de lakens uit. Het resulteerde zondag tijdens Gent-Wevelgem in perfect ploegenspel en een zege voor Mads Pedersen. “Al moeten we ook niet te vroeg juichen”, blaast Daan Hoole niet al te hoog van de toren.

De Nederlander maakte zondag deel uit van de winnende equipe van Lidl-Trek en deed na afloop voor de camera van WielerFlits zijn verhaal. “Dit is echt superbelangrijk. Het is echt heel mooi hoe we hebben gereden, het was zeer indrukwekkend. Ik zat zelf af en toe net iets te ver van achter, maar de jongens hebben het echt supergoed gedaan.”

Dat was ook wel nodig om wereldkampioen Mathieu van der Poel, vrijdag nog winnaar van de E3 Saxo Classic, te beteugelen. “Tot nu toe zijn we misschien wel de dominante ploeg in het voorjaar, maar we moeten niet te vroeg juichen. Het is wel supermooi dat we hier kunnen winnen.”

“Met Jonathan (Milan, red,), Mads en Jasper (Stuyven, red.) hebben we drie absolute toppers die echt bij de beste tien horen. Het is mooi dat die ook allemaal in de finale komen”, vervolgt Hoole. “Ik denk echt dat Mads na zo’n wedstrijd bijna onklopbaar is. Na zo’n slijtageslag is hij denk ik de beste ter wereld in zo’n sprint.”

Plan voor de Ronde

Lidl-Trek was de dominante ploeg in Gent-Wevelgem, maar wat zegt dit voor de komende Ronde van Vlaanderen? Heeft de Amerikaanse formatie al een plan om topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert de loef af te steken? Hoole: “Ik denk dat het altijd goed is om een overtal uit te spelen. Dan hoef je nooit te achtervolgen, en laat je anderen achtervolgen. Dan kun je als blok ook altijd profiteren. Dat zal voor volgende week ook het recept zijn.”