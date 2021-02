Betsema juicht in Eeklo: “Het werd elke ronde glibberiger”

Op een verraderlijk parcours in Eeklo nam Denise Betsema de bovenhand in de vrouwencross. Ze wist in de voorlaatste ronde afstand te nemen van Manon Bakker, met wie ze de hele wedstrijd vooraan had gereden. Een foutje in de heuvelzone leek Betsema fataal te kunnen worden, maar net op dat punt ging ook Bakker onderuit, waardoor ze een nieuwe overwinning bij mocht schrijven namens Pauwels Sauzen-Bingoal.

Een ‘superblije’ Betsema sprak in het flashinterview van een lastige wedstrijd. “Het werd elke ronde glibberiger. Je wordt natuurlijk ook moe. Dan gaat zo’n hellinkje de hele wedstrijd goed, tot de laatste ronde… Ik voelde de hete adem van Manon Bakker, dan word je zenuwachtig en ga je foutjes maken. Gelukkig deed Manon het ook niet vloeiend, dat was mijn geluk. Anders was het lastig geworden.”

De Texelse van Pauwels Sauzen-Bingoal maakte de wedstrijd bewust al vroeg hard, vooral met de wereldkampioene in het achterhoofd: “Ik zag dat ze achter me wat moeite hadden. Je weet ook dat het moeilijk wordt om te winnen als je Brand meeneemt naar de sprint. Het is beter om haar eerder te lossen.”

Bakker niet bedroefd: “Heb tot einde meegedaan”

Manon Bakker benutte de kans die ze in de slotronde kreeg dus niet. “Onderweg dacht ik dat ik de sterkste was”, erkende ze. “In de een-na-laatste ronde versnelde Denise en toen zat ik echt op mijn limiet. Ik had het gevoel dat ik iets beter was op het laatste stuk, en daar maakte ze ook een foutje. Toen kreeg ik hoop. Het spoor lag rechts en Denise stond rechts, dus ik kon er alleen maar proberen om er links op te komen, wat niet het goede spoor was.

Dat lukte niet en toen gleed ik naar achteren. Maar ja, als ik achter Denise aangesloten was, had ik zeker niet gewonnen. Ik zou normaal gesproken altijd tweede worden, dus ik dacht: ik probeer het en neem wat risico. Ik heb tot het einde meegedaan om de overwinning, dus de blijdschap overheerst. Hopen dat ik dat volgend jaar iets vaker kan doen.”