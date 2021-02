Denise Betsema snelt in Ethias Cross Eeklo naar zesde seizoenszege

In de bochtenzone op het gras maakt Kay een foutje. Daarmee verliest ze een handvol seconden, waardoor Cant bijna wist aan te sluiten. In de zandbak reden Bakker en Betsema elkaar even in de weg, waardoor Bakker even alleen aan kop kwam te rijden, maar lang duurde dit feest niet voor de Flevolandse. Betsema reed het gat gezwind weer dicht, terwijl Cant en Kay op enkele seconden bleven doorduwen.

De laatste meters kreeg Cant niet gedicht. Ze leek zich ietwat te hebben vergaloppeerd en moest de jonge Britse laten gaan. Aan het einde van de vierde ronde werd de veelvoudig Belgische kampioene zelfs voorbijgestreefd door Lucinda Brand, die lang niet in het wedstrijdverhaal voorkwam.

Haasje-over

De Nederlandse combine vooraan bleef maar doordenderen en de twee bouwden hun voorsprong op Kay, Cant en Brand uit. Het duo speelde diverse keren haasje-over; bij het ingaan van de laatste ronde was nog niet duidelijk wie de cross ging winnen, al leek de foutenlast bij Bakker iets groter en was Betsema nog iets frisser. Zij hoorde de bel dan ook vijf seconden eerder dan haar jongere landgenote.

In de heuvelzone kreeg Bakker nog een kans om aan te sluiten, terwijl Betsema wat sukkelde om een dijkje op te komen. Bakker kende hier echter ook problemen, waardoor het geen strijd om de overwinning meer kon worden. Het betekende dat Betsema haar zesde zege van het seizoen bij mocht schrijven.

Wereldkampioene Lucinda Brand mikte in Eeklo op haar eerste overwinning in de regenboogtrui, maar dat zat er eigenlijk geen moment in. Wel wist ze allereerst Cant en in de laatste ronde ook Kay voorbij te snellen, waardoor ze nog een podiumplek in de wacht sleepte. Nog maar eens een volledig Nederlands podium dus…

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag vrouwen – Eeklo

1. Denise Betsema in 42m25s

2. Manon Bakker op 0m06s

3. Lucinda Brand op 0m28s

4. Anna Kay op 0m44s

5. Sanne Cant op 1m05s

6. Annemarie Worst op 1m17s

7. Inge van der Heijden op 1m26

8. Aniek van Alphen op 1m26s

9. Marion Norbert Riberolle op 1m58s

10. Ellen Van Loy op 2m10s