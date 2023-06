BetCity komende drie jaar hoofdsponsor Elfstedenrace Fryslân

Thijs Rondhuis is erin geslaagd om een nieuwe hoofdsponsor voor de Elfstedenrace in Friesland te vinden. De UCI 1.1-koers zal de komende drie jaar als de BetCity Elfstedenrace op de kalender staan. Met het partnership kan Rondhuis de wedstrijd – die in maart 2022 voor het eerst verreden werd – uitbouwen tot een stabiele koers.

“Wij zijn blij dat BetCity deze ambitie steunt en mede vorm wil geven”, zegt Rondhuis. “In de wielersport is een dergelijke sponsor onmisbaar om van deze wedstrijd een solide wielerkoers te maken. De verplaatsing van onze wedstrijd van zondag 5 maart naar woensdag 4 oktober en het samen optrekken met de Sparkassen Munsterland Giro (op dinsdag 3 oktober, red.) maken het mogelijk ook direct een stap te zetten met deze eendagskoers. We zetten in op de komst van minimaal drie WorldTeams en zijn in de afrondende fase om dat doel ook te realiseren.”

BetCity is ook als sponsor betrokken bij Jumbo-Visma. Volgens marketingdirecteur Robert Kooijman van het bedrijf dat sportweddenschappen aanbiedt, past de Elfstedenrace perfect binnen het sponsorportfolio. Naast een profkoers, zal er namelijk ook een ploegentijdrit voor recreanten plaatsvinden. Daarmee wil BetCity ook de recreatieve Nederlandse wielrenner bereiken. Er is begin oktober plaats voor maximaal 25 teams van vier personen. De deelnemers van de ploegentijdrit krijgen een VIP-arrangement aangeboden bij de profkoers.

Daarnaast zal de BetCity Elfstedenrace ook live op tv te zien zijn. Zowel Eurosport als Omrop Fryslân zijn akkoord om een live-uitzending van twee uur te maken. Met de BetCity Elfstedenrace wil de provincie Fryslân zich nadrukkelijk op de kaart zetten als regio waar het prima fietsen is. Vorig jaar was marketingbureau Visit Friesland nog hoofdsponsor.

Lees ook: Visit Fryslân Elfsteden Race verplaatst naar oktober