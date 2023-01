Visit Fryslân Elfsteden Race verplaatst naar oktober

De Ster is niet ver. Nog 38 dagen en dan trapt het Nederlandse Continental-circuit af met de eendagsklassieker in Zwolle. Daags nadien staat de tweede editie van de Visit Fryslân Elfsteden Race op de kalender, maar die wedstrijd gaat niet door. Althans, niet op zondag 5 maart. “Op die dag is er te veel concurrentie”, vertelt organisator Thijs Rondhuis – die ook de Ster van Zwolle organiseert – aan WielerFlits.

“De wedstrijd zal wel plaatsvinden dit jaar”, benadrukt hij meteen daarna. “Het grote probleem was dat 5 maart als datum niet gunstig is voor WorldTeams, omdat het samenvalt met koersen als Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice. Alleen Jumbo-Visma had haar deelname toegezegd.”

Deze week kreeg Rondhuis akkoord van de UCI om de wedstrijd te verplaatsen. “We gaan naar woensdag 4 oktober. Daarmee zoeken we de aansluiting met de Münsterland Giro, die een dag eerder plaatsvindt. Vorig jaar hadden zij een briljant veld, met onder meer Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en winnaar Olav Kooij.”

“Er deden negen WorldTeams mee, al was dat een beetje vertekend doordat je in het derde jaar van die puntentelling zat en veel ploegen op puntenjacht waren”, geeft Rondhuis mee. Toch tellen we ook in de edities pre-corona (2019 en eerder) zeven tot tien WorldTeams. “Als wij daar nu een dag later vier of vijf van kunnen meepikken, dan zitten we goed. We zouden daarmee ook de afsluitende Nederlandse UCI-koers zijn.”

De Visit Friesland Elfsteden Race kende in 2022 haar eerste editie, toen wel begin maart. Destijds was dat een 1.2-koers, maar de UCI heeft de wedstrijd afgelopen winter gepromoveerd naar een 1.1-koers. De wedstrijd van en naar Leeuwarden is geïnspireerd op de schaatslegende de Elfstedentocht. Elmar Reinders won de eerste editie in een sprint met twee voor Mick van Dijke en legde er zijn basis voor een profcontract.