Bert-Jan Lindeman en Robert Power laatste aanwinsten Qhubeka ASSOS

Bert-Jan Lindeman zal volgend seizoen uitkomen voor Qhubeka ASSOS. De 31-jarige Nederlander moest op zoek naar een nieuwe ploeg, nadat Jumbo-Visma besloot om zijn aflopende contract niet te verlengen. Qhubeka ASSOS heeft ook Robert Power aangetrokken voor komend seizoen en is definitief klaar op de transfermarkt.

Lindeman kwam sinds 2015 uit voor Jumbo-Visma, maar zal volgend jaar dus voor een Zuid-Afrikaans team koersen. “Ik kijk ernaar uit om in de kleuren van Team Qhubeka ASSOS te rijden”, zo laat hij weten in een persbericht. “Ik was na zes jaar echt wel toe aan een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving.”

“Ik hoop mijn kennis over te dragen en ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om mijn horizon te verbreden. Ik wil de volgende stap zetten.” Sportief manager Lars Michaelsen verwacht veel van Lindeman. “Hij heeft zeven grote rondes gereden en bijna alle klassiekers betwist. Hij is een solide sprinter, goede klimmer en beschikt over enorm veel ervaring.”

“Ik heb begrepen dat hij ontzettend loyaal is en een teamplayer”, aldus ex-prof Michaelsen. Lindeman won in zijn carrière al eens de Tour de l’Ain en een etappe in de Vuelta a España. Dit jaar werd hij nog achtste in Dwars door het Hageland en mocht hij na afloop van Milaan-San Remo de overwinning van zijn ploeggenoot Wout van Aert vieren.

Robert Power

Qhubeka ASSOS is er ook in geslaagd om de 25-jarige Robert Power aan te trekken. De Australische klimmer was al op zoek naar een nieuwe werkgever, na het niet verlengen van zijn contract bij Team Sunweb. Power, die enkele jaren geleden nog te boek stond als een toptalent, kijkt nu al uit naar volgend seizoen.

“Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met mijn nieuwe ploeggenoten en stafleden. Dit is een geweldige match en ik wil volgend jaar gewoon zo goed mogelijk presteren.” Qhubeka ASSOS begint volgend jaar dus met 27 renners aan het nieuwe seizoen. Met Giacomo Nizzolo, Fabio Aru, Domenico Pozzovivo en Victor Campenaerts beschikt de ploeg over enkele grote namen.

Selectie Team Qhubeka ASSOS voor 2021

Sander Armée

Fabio Aru

Carlos Barbero

Sean Bennett

Connor Brown

Victor Campenaerts

Dimitri Claeys

Simon Clarke

Nicholas Dlamini

Kilian Frankiny

Michael Gogl

Lasse Norman Hansen

Sergio Henao

Reinardt Janse van Rensburg

Bert-Jan Lindeman

Giacomo Nizzolo

Matteo Pelucchi

Robert Power

Domenico Pozzovivo

Mauro Schmid

Andreas Stokbro

Dylan Sunderland

Harry Tanfield

Karel Vacek

Emil Vinjebo

Max Walscheid

Łukasz Wiśniowski