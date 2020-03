Bernard Hinault: “Als de Tour moet worden afgelast, twijfel dan niet” donderdag 19 maart 2020 om 16:17

Er zijn al heel wat wielerkoersen afgelast vanwege het coronavirus, maar veel wielrenners hopen eind juni wél aan de start te staan van de Tour de France. Bernard Hinault pleit echter voor een afgelasting van de Franse rittenkoers, als dat helpt om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. “Wielrennen is nu niet belangrijk”, aldus de vijfvoudig Tourwinnaar.

Hinault kijkt in een interview met Le Parisien vooruit naar de Ronde van Frankrijk, die op 27 juni begint in het Zuid-Franse Nice. “De Tour de France is een geweldig feestje, maar het leven is belangrijker”, zo vertelt de oud-renner. “Mensen lopen nu het risico om te sterven, wielrennen is nu echt niet belangrijk.”

“We vechten op dit moment verdorie tegen een ziekte, we spreken over een serieuze situatie”, is Hinault stellig. Volgens de Fransman moet er dan ook daadkrachtig worden opgetreden, als blijkt dat er over enkele maanden nog te veel risico’s kleven aan het organiseren van een drieweekse wielerwedstrijd door Frankrijk.

“We kunnen het ons niet veroorloven om de Tour te laten doorgaan als de situatie nog niet veilig is. Het is niet aan mij om een beslissing te nemen en we hebben nog tijd, maar we moeten ons wel afvragen of het verstandig is als mensen in risicotijd langs de kant van de weg gaan staan. Je spreekt toch al snel over tienduizenden toeschouwers per dag.”

Oproep

Volgens Hinault moet koersorganisator ASO uiterlijk begin juni de knoop doorhakken. “De Tour is echt een enorme machine, aangezien je ook politiebegeleiding nodig hebt en hotels moet regelen. We moeten zeker niet aarzelen.” ASO-baas Christian Prudhomme liet enkele dagen geleden nog weten optimistisch te zijn over de aankomende Ronde van Frankrijk.

“Het is nog meer dan honderd dagen tot de start van de Tour. De honger naar de koers zal immens zijn, eenmaal de activiteiten zullen worden hernomen”, aldus Prudhomme.