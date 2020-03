ASO verwacht afgelasting Parijs-Roubaix: “Volkomen logisch” zondag 15 maart 2020 om 08:19

Kan Parijs-Roubaix doorgaan op zondag 12 april? Christian Prudhomme wil als baas van koersorganisator ASO geen valse hoop geven. “Op dit moment worden alle sporten geannuleerd. Ik denk dat er weinig zal veranderen in de maand april. En dat is volkomen logisch”, zo vertelt de Fransman in gesprek met radiozender RMC.

De zevende etappe van Parijs-Nice – gewonnen door de Colombiaanse klimmer Nairo Quintana – is voorlopig de laatste wielerwedstrijd op Europese bodem, nu de maatregelen verder zijn aangescherpt met betrekking tot het coronavirus en vrijwel alle sportevenementen zijn afgelast. De grote vraag is nu wanneer de renners weer mogen koersen.

Zo maakte de Belgische federale overheid afgelopen donderdag bekend dat er niet gekoerst zal worden tot 3 april. De Ronde van Vlaanderen staat gepland voor 5 april en blijft vooralsnog gehandhaafd, maar Vlaams minister van Sport Ben Weyts liet al doorschemeren dat na Milaan-San Remo ook het tweede monument mogelijk niet doorgaat.

Tour de France

“Laat ons eerlijk zijn: ik denk niet dat dat haalbaar wordt. Er is een waterkansje, maar we moeten toch ook verantwoordelijkheidszin tonen.” Een week na ‘Vlaanderens Mooiste’ staat traditioneel Parijs-Roubaix op het programma, maar Prudhomme is net als Weyts realistisch. “Wielrennen is niet anders dan de rest…”

Over de Tour de France (27 juni-19 juli) is Prudhomme optimistischer, zo blijkt uit de volgende passage. “Het is nog meer dan honderd dagen tot de start van de Tour. De honger naar de koers zal immens zijn, eenmaal de activiteiten zullen worden hernomen.”