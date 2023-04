Benoot onder de indruk van Valter: “We zullen in de Amstel een sterk duo vormen”

Tiesj Benoot is tevreden over zijn voorjaar tot nog toe. Maar de komende periode wil hij ook nog vlammen in de heuvelklassiekers, te beginnen met zondag – in de Amstel Gold Race. “Die koers ligt mij”, zegt de nummer drie van vorig jaar in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“In de Vlaamse klassiekers liggen de hellingen zonder kasseien zoals Côte de Trieu mij het best en eigenlijk is de Amstel de Ronde van Vlaanderen zonder kasseien”, legt Benoot uit. “De hellingen in Nederlands Limburg zijn zelfs korter, minder dan twee minuten. Zo fris ik mij nu voel, hoop ik de finale te rijden en liefst met een ploegmaat. Zo kon Ineos vorig jaar ook Pidcock en Kwiatkowski uitspelen én winnen.”

Attila Valter

Bij Jumbo-Visma rekenen ze naast Benoot op Hongaars kampioen Attila Valter. “Normaal was Dylan van Baarle er ook bij, maar die is helaas weggevallen. Ik heb in het Baskenland wel gezien dat Attila impressionant reed. We zullen een sterk duo vormen”, aldus Benoot, die in Strade Bianche ook al de finale reed samen met Valter. Toen was er wat miscommunicatie tussen de twee. “In de Strade Bianche hebben Attila en ik fouten gemaakt. We hoorden bij de vijf besten in koers en dan is het zonde dat je derde en vijfde eindigt.”

“Onze ploeg heeft echter een cultuur van debriefen. Na elke koers worden de zaken meteen benoemd en uitgepraat. De Hollandse manier van werken. Ik heb dat het liefst. Je krijgt eerst even extra zout in de wonde, maar dan droogt de wonde sneller uit. Attila en ik hebben dat uitgepraat. Er is niks blijven hangen.”

Hoeveel sterren moeten we Benoot geven voor de Amstel Gold Race? “Zeker één, misschien twee. Als Remco niet meedoet, is Pogacar de enige met drie sterren. Hij is overal topfavoriet, ook als hij in Roubaix had gestart. Met Hirschi in steun heeft hij ook een ploeg om de koers te dragen. Onder Pogacar heb je een vijftal renners met twee sterren, onder wie Pidcock, Cosnefroy en eventueel ik.”

Evalueren

Zoals gezegd, is Benoot tevreden over de eerste maanden van zijn seizoen. “Wreed goed”, zegt de 29-jarige renner over zijn voorjaar. “Ik heb Kuurne gewonnen. Als ik één koers kan winnen, is het voorjaar altijd geslaagd. Ook al omdat ik constant presteer: podium in Strade Bianche, in Harelbeke reed ik lek net na de Taaienberg en dan is de koers voor elke renner voorbij, in Waregem had ik een mooi aandeel in de zege van Laporte, in de Ronde reed ik achter de feiten aan, maar was ik niet slecht.”

Het voorjaar van Jumbo-Visma in het algemeen vindt Benoot ook geslaagd, ondanks het ontbreken van een zege in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. “We moeten daar niet onnozel over doen: we willen graag twee gewonnen klassiekers ruilen voor de Ronde of Roubaix, maar we mogen ook trots zijn op de manier waarop we hebben gekoerst, dat we dit voorjaar veruit de meeste UCI-punten hebben gesprokkeld en vijf van de zeven kasseiklassiekers hebben gewonnen, maar er is nog ruimte voor verbetering tegen volgend jaar.”

