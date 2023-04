Jumbo-Visma met kopmannen Tiesj Benoot en Attila Valter naar Amstel Gold Race

Tiesj Benoot en Attila Valter zijn de kopmannen voor Jumbo-Visma in de Amstel Gold Race. De twee krijgen steun van onder meer Gijs Leemreize, Sam Oomen en Tosh Van der Sande. “Ik kijk ernaar uit om deze wedstrijd te ontdekken”, vertelt Valter.

Naast de eerder genoemde namen komen ook Jos van Emden, Tosh Van der Sande en Lennard Hofstede in actie voor de Nederlandse ploeg. Met Benoot hebben ze overigens een renner die het eerder al goed deed in de Amstel Gold Race. Vorig jaar werd de Vlaming er derde na Michal Kwiatkowski en Benoît Cosnefroy.

Valter maakt zijn debuut in de Nederlandse klassieker. De Hongaar is bezig aan een goed seizoen. Op de website van Jumbo-Visma geeft de Hongaar meer uitleg. “Tot nu toe zijn al mijn verwachtingen die ik voor dit seizoen had overtroffen. Ik ben verbeterd op alle gebieden die we vorig jaar hebben besproken voordat ik bij het team kwam. Ik ben consistenter in mijn prestaties, wat geweldig is voor het team en voor mijzelf. Zelfs als ik niet in mijn beste vorm ben, kan ik nog steeds goed presteren en mijn werk doen.”

Valter: “Concurrentie is vrij sterk”

“Ik mis ervaring op dit parcours, maar ik kan rekenen op een renner als Tiesj Benoot, die al veel ervaring heeft in deze wedstrijden”, gaat Valter verder over zijn debuut. “De concurrentie is vrij sterk, en we moeten buiten de kaders denken om mee te doen voor de prijzen. Gelukkig hebben we keer op keer bewezen dat we dat kunnen.”

