Benoot en Valter leiden Jumbo-Visma in Strade Bianche: “Podium zou heel mooi zijn”

Jumbo-Visma heeft Tiesj Benoot en Attila Valter aangewezen als kopmannen voor Strade Bianche. Aanvankelijk stond ook Wout van Aert op de startlijst, maar hij heeft door een trainingsachterstand gekozen om in Tirreno-Adriatico aan zijn seizoen te beginnen. “Je komt altijd op de plaats terecht waar je thuishoort”, stelt oud-winnaar Benoot.

In 2018 was Benoot de beste in een loodzware editie van de Toscaanse grindklassieker. “Mijn ervaring met de Strade Bianche is dat het meer een individuele wedstrijd is. Het is moeilijk om hier iets collectief te doen als ploeg. De koers is zodanig zwaar dat de beste renners altijd de finale rijden”, blikt hij terug.

“Maar met Attila Valter hebben we iemand in de ploeg die ook heel ver kan geraken. Hij werd hier vierde vorig jaar en hij kwam sterk uit de O Gran Camiño. Ook de andere jongens verkeren in een goede conditie, dus er is zeker iets mogelijk”, vertelt Benoot.

De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne wil zich tonen in Italië. “Voor mezelf moet de ambitie winnen zijn, maar een podium behalen zou ook al heel mooi zijn. Als oud-winnaar zou het vreemd zijn om te zeggen dat ik enkel voor een top-10 kom. Ik sta aan de start om een zo goed mogelijke prestatie te leveren en om de finale mee te kleuren. Het is een eerlijke wedstrijd.”

