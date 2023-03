Attila Valter: “Jumbo-Visma haalde me van de Giro af om mij uit te spelen in de Ardennen”

Interview

Een opvallende nieuwe verschijning bij Jumbo-Visma dit seizoen. Hongaars kampioen Attila Valter is de gelederen komen versterken. De getalenteerde klimmer stond al een paar jaar op het zogenoemde ‘high potential’-scoutinglijstje van de ploeg. Eind 2019 spraken beide partijen al een keertje. “Toen vond ik mezelf nog niet klaar voor de stap en koos ik ervoor om binnen CCC mijn profdebuut te maken”, legt Valter zijn keuze uit in een interview met WielerFlits. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk.

Na het uiteenvallen van zijn Poolse WorldTour-ploeg, streek de Hongaar in 2021 neer bij Groupama-FDJ. Ondanks dat Valter het daar prima naar zijn zin had, was hij maar wat blij dat de Nederlanders afgelopen jaar weer interesse toonden. “Ze waren me niet vergeten en de laatste twee seizoenen heb ik min of meer aangetoond wat zij wilden zien. Jumbo-Visma is overtuigd dat ze mij een betere renner kunnen maken. De keuze was niet makkelijk, omdat ik veel eigen ambities heb. En dat is lastig, want dit is de grootste ploeg ter wereld. Toch was dit het beste.”

Waar hij zich in 2019 nog niet rijp genoeg achtte voor de stap naar Jumbo-Visma, kan Valter volgens zichzelf nu wel mee komen. “Ik heb een aantal grote koersen voor mezelf kunnen rijden. Ik denk dat ik een niveau heb gehaald waarop ik alle hulp kan gebruiken voor mijn volgende stap. Er is nog een klein beetje nodig voor mij om koersen te winnen en dat wil ik. De mogelijkheden om dit te bereiken, zag ik niet bij veel teams. Daarom had ik de beste ploeg, de beste coach, het beste materiaal en alles daaromheen nodig, om te vechten met de beste renners ter wereld.”

De Hongaar heeft duidelijk voor ogen wat zijn rol is en waar hij naartoe wil. “Het is mijn doel om renners als Jonas Vingegaard en Primož Roglič te helpen in de grootste koersen, maar ook om zelf naar het kopmanschap toe te groeien. Hoe dat gaat, zullen we moeten afwachten. Niets in het leven is zeker, maar Jumbo-Visma ziet die mogelijkheden ook voor mij. Hoe dat zich vertolkt, hangt af van mijn ontwikkeling. Neem nu Christophe Laporte. Hij heeft binnen een jaar kansen voor zichzelf afgedwongen. Als ik mijn best doe, kan dat voor mij volgend seizoen ook zo zijn.”

Op de Teide met Vingegaard en Van Aert

Valter begon zijn seizoen afgelopen weekend in O Gran Camiño. Daarvoor zat de Hongaarse kampioen twintig dagen op de Teide voor een hoogtestage. Zijn kamergenoot: Tour de France-titelverdediger Jonas Vingegaard. “Ongelooflijk”, lacht Valter. “Ik heb de beste seizoensopbouw ooit gehad. Vooral dankzij deze ploeg. We doen het net even beter dan wat ik gewend ben. Fysiek werkt dat door, maar ook mentaal. We trainen niet harder dan andere teams, wel slimmer. Dat voelt professioneler. Vooral de laatste tien dagen waren van grote kwaliteit, mijn vorm is goed.”

In totaal bezochten naast Valter nog eens tien renners van Jumbo-Visma het trainingskamp: Vingegaard en hij dus, met daarnaast Wout van Aert, Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Koen Bouwman, Wilco Kelderman, Christophe Laporte, Jan Tratnik, Primož Roglič en Nathan Van Hooydonck. “Ik was vooral op pad met de klimmersgroep, dus met Jan, Jonas, Primož en Wilco. Ik heb er een goed gevoel aan overgehouden. Volgende week is al Strade Bianche. Ik houd enorm van die wedstrijd en het past ook goed bij mijn kwaliteiten. Ik vind dat de leukste koers die er is.”

Valter wil zich laten zien over de sterrati. Daarna rijdt hij Milaan-San Remo en de Ronde van het Baskenland. “Tussendoor doe ik ook de Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali. Daar krijg ik meer vrijheid en ruimte om een beetje te spelen in de koers, zonder druk. Daarna volgt dus het Baskenland, met Vingegaard. Ook een mooie koers, maar daar zal ik vooral hard moeten werken. Het is een van de zwaarste wedstrijden op de kalender. Daarnaast is het een goede opbouw naar de Ardennenklassiekers toe, die ik voor het eerst in mijn carrière zal gaan rijden. In een vrije rol.”

Opvallend: geen grote ronde, maar mede-kopman in de klassiekers

Jumbo-Visma ziet alvast brood in Valter. “Ik heb nooit het aanbod gekregen om meteen de Tour te rijden”, legt de Hongaar uit. “Mijn waardes liggen niet dicht bij die van Primož en Jonas. Maar het is niet onmogelijk dat ik die ooit wél haal. Jumbo-Visma ziet dat in mij. Het is nu aan mijzelf om kansen af te dwingen. Dat kan binnen deze ploeg. Het doel dit jaar is vooral om te ontdekken waar nu mijn kracht ligt: in de grote rondes, of in de klassiekers? Mijn voornaamste werkpunt dit jaar is om positioneren voor bijvoorbeeld waaiers en cruciale momenten onder de knie te krijgen.”

Valter zelf geniet van grote rondes, maar vooralsnog staat er geen enkele op zijn programma. “De ploeg wil graag eerst in andere wedstrijden zien hoe ik me ontwikkel. Aanvankelijk was het wel de bedoeling dat ik de Giro d’Italia zou doen. Die heb ik al drie keer gereden. Het mag duidelijk zijn dat Jumbo-Visma voor de eindzege in de Giro gaat. Ze willen daarom een team dat zich voor de volle 100% geeft. De ploegleiding wilde dat alleen niet met mij aangaan. Ze vinden mij met m’n 24 jaar nog veel te jong om altijd te knechten. Ik krijg in andere koersen daarom eigen kansen.”

Denk dan bijvoorbeeld aan Coppi & Bartali, maar ook aan Strade Bianche en de rondes van Noorwegen en Zwitserland. “Maar dus ook in de Ardennenklassiekers, waar we zonder kopman starten en ik een vrije rol heb”, legt Valter uit. “Daarom is de Giro weggevallen. Als je jezelf daar volledig op wilt voorbereiden, moet je tijdens de klassiekers op hoogtestage zijn. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling is dit een betere weg. Maar ik blijf van de grote rondes houden. Hoewel de interne concurrentie erg sterk is, hoop ik na de zomer wel de Ronde van Spanje te rijden.”

Zeemans zegje

Waarschijnlijk dus geen grote ronde voor het klimtalent. “Attila was nog wel een optie voor de Giro”, legt Merijn Zeeman uit. “Maar uiteindelijk viel bij hem de balans in zijn programma verkeerd uit. Aanvankelijk zou hij alleen maar met de kopmannen op pad gaan. Daarmee zouden we Attila te weinig stimuleren om hopelijk ergens in de komende jaren het stokje van Jonas en Primož over te nemen. Ook zagen we dat er in de Ardennenklassiekers vrijwel niemand van onze grote namen aanwezig is. Dat is een terrein waarin Attila ook talentvol is, dat willen we nu gaan ontdekken.” Van de grote namen is alleen Benoot voorzien voor de heuvelklassiekers. “Het zou heel mooi en heel goed zijn als we Attila naast hem kunnen inzetten als mede-kopman. Hij kan zich dan focussen op het rijden van een finale. Deze beslissing hebben we met name genomen in het kader van talentontwikkeling. Dat we hem uiteindelijk niet in de Giro-selectie hebben gezet, maar Attila de kans bieden om zichzelf te ontplooien. Daarvan willen we de komende jaren de vruchten plukken.” En daarmee zoeken ze voor Valter dezelfde weg die Jonas Vingegaard heeft afgelegd.

Wedstrijdprogramma Attila VALTER