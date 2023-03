Ben Turner op tijd hersteld van elleboogbreuk voor E3 Saxo Classic

INEOS Grenadiers heeft de selectie voor de E3 Saxo Classic geopenbaard. De meest opvallende naam in de ploeg is die van Ben Turner, die weer terugkeert van een elleboogbreuk. Ook oud-winnaar Michał Kwiatkowski is van de partij in Harelbeke.

Turner startte in de Omloop Het Nieuwsblad als een van de pretendenten. Nog voor half koers kwam hij echter hard ten val en moest hij opgeven. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek Turner een breuk in zijn elleboog te hebben opgelopen. Nadien liet de ploegleiding al optekenen dat hij hoopte bij de E3 Saxo Classic zijn rentree te kunnen maken. Dit blijkt nu daadwerkelijk het geval te zijn.

In de selectie zien we verder de winnaar van 2016, Michał Kwiatkowski. Ook Jhonatan Narváez zal aan het vertrek verschijnen. Vorig jaar werd de man uit Ecuador nog zesde in de WorldTour-klassieker. Daarnaast zullen vele ogen zijn gericht op Filippo Ganna, de nummer twee van Milaan-San Remo.

