Ben Turner (INEOS Grenadiers) hoopt op rentree in E3 Saxo Classic

Zien we Ben Turner in de E3 Saxo Classic (24 maart) weer terug in koers? De 23-jarige Brit hoopt over goed drie weken volledig hersteld te zijn van een breuk in de elleboog, opgelopen bij een valpartij in Omloop Het Nieuwsblad.

De beloftevolle Brit begon afgelopen zaterdag als outsider aan de Omloop Het Nieuwsblad, maar de renner zou de wedstrijd niet uitrijden. Nog voor half koers kwam hij hard ten val en moest hij opgeven. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek Turner een breuk in zijn elleboog te hebben opgelopen.

De ploegleiding van INEOS Grenadiers hoopt dat Turner op tijd wedstrijdfit is voor de E3 Saxo Bank Classic van vrijdag 24 maart, zo meldt Het Nieuwsblad. Turner was uitstekend aan 2023 begonnen. Hij won begin februari de Vuelta a Murcia, werd vervolgens tweede in de door Tadej Pogačar gewonnen Jaén Paraiso Interior en was dan ook een van de schaduwfavorieten voor het Vlaamse Openingsweekend.

Turner liet ook al van zich horen via Instagram. “Het is niet geweldig, het is niet slecht… Ik zie jullie snel weer. Dit was zeker niet de start die ik voor ogen had, maar ik denk dat het nu tijd is voor wat ritjes op Zwift.”

Narváez moest wegens ziekte passen voor Openingsweekend

INEOS Grenadiers kon in de finale van Omloop Het Nieuwsblad dus niet rekenen op Ben Turner, maar ook de afwezigheid van Jhonatan Narváez was een flinke streep door de sportieve rekening. De Ecuadoraan stond wel gepland voor de Vlaamse openingsklassieker, maar moest zich wegens ziekte afmelden. Narvaéz liet zich de voorbije jaren al meerdere keren zien in het Vlaamse werk. Zo werd hij vorig jaar nog zesde in de E3 Saxo Bank Classic.