Ben Swift is opnieuw Brits kampioen op de weg

Ben Swift mag zich nog een jaar Brits kampioen op de weg noemen. De renner van INEOS Grenadiers wist na een boeiende finale af te rekenen met Fred Wright. Swift werd twee jaar geleden ook al nationaal wegkampioen. Vorig jaar gingen de Britse kampioenschappen niet door vanwege de coronapandemie.

Het wielerseizoen dendert in volle vaart op het einde af, maar in Groot-Brittannië stond vandaag nog wel een belangrijke wedstrijd op het programma. In een regenachtig Lincoln was het namelijk tijd voor de Britse kampioenschappen op de weg. Na de vrouwenwedstrijd ging alle aandacht uit naar de mannenkoers. Met Ethan Hayter, Mark Cavendish, Stephen Williams, Matthew Walls en titelverdediger Ben Swift stonden er meerdere kanshebbers aan de start. Tom Pidcock was er vandaag helaas niet bij: de alleskunner besloot na het WK in Leuven al zijn wegseizoen te beëindigen.

De renners reden vandaag over de wegen van de vermaarde Britse nationale klassieker Lincoln International Grand Prix. In het kort: het peloton reed dertien keer over een lokale ronde met niet al te veel obstakels, al was de aankomst wel bijzonder lastig. De laatste 500 meter naar het centrum van Lincoln kon worden gekwalificeerd als een steile muur aan een gemiddelde van 9,4%. Mede door de regen werd het een ware afvallingskoers. In de slotfase kwamen nog maar vier renners in aanmerking voor de zege: uittredend kampioen Swift, Wright, Harry Tanfield en Daniel McLay.

Ervaren Swift rekent af met jonge Wright

Een achtervolgende groep, met daarin topfavoriet Ethan Hayter, zat bij het ingaan van de slotronde niet ver. Toch slaagden de achtervolgers er niet meer in om de scheve situatie nog recht te zetten. Vooraan werd er stevig doorgereden en dit bleek de doodsteek voor McLay. De sprinter van Arkéa-Samsic ging over zijn theewater en moest zijn medevluchters laten gaan. Swift, Tanfield en Wright reden vervolgens met z’n drieën naar het slotklimmetje in Lincoln. Tanfield brak als eerste en dus werd het een gevecht tussen Swift en Wright om de titel. De ervaren Swift bleek na een zware wedstrijd nog iets meer in de tank te hebben.

De 33-jarige renner van INEOS Grenadiers zal nu nog een jaar te herkennen zijn aan de Britse kampioenstrui, als hij tenminste een ploeg weet te vinden voor komend seizoen. De jonge Wright moest na een sterke wedstrijd tevreden zijn met zilver, de bronzen plak ging toch nog naar Hayter, die in extremis de moegestreden Tanfield wist te passeren. Lewis Askey, die dit jaar uitkomt voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ en in 2022 zal koersen voor de hoofdmacht van de Franse formatie, werd keurig vijfde.

Eerder vandaag werd Pfeiffer Georgi al Brits kampioene op de weg. De renster van Team DSM rekende af met Josie Nelson en Joscelin Lowden.