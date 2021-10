Pfeiffer Georgi (Team DSM) pakt Britse titel op de weg, Henderson (Jumbo-Visma) vierde

Pfeiffer Georgi is de nieuwe Britse kampioene op de weg. In kletsnatte omstandigheden liet de 21-jarige renster van Team DSM in Lincoln Josie Nelson (Coop-Hightech Products) en Joscelin Lowden (Drops-Le Col) achter zich. Na ruim twee jaar is Georgi de opvolgster van Alice Barnes. Vanwege corona was er in 2020 geen uitgave en werd de editie van dit jaar verplaatst naar oktober.

Wie de geschiedenis van de Lincoln International Grand Prix kent, weet dat de Michaelgate-klim naar het centrum van Lincoln bepalend is voor koersen in deze regio. Dat was tijdens het Brits kampioenschap voor vrouwen niet anders. Topfavoriete Anna Henderson (Jumbo-Visma) gooide al op de eerste van acht beklimmingen de knuppel in het hoenderhok. Een elitegroep van twaalf rensters scheidde zich af en zij zouden niet meer stilvallen. Het peloton was zo na amper vijftien kilometer al gezien.

De kopgroep werkte goed samen en verdedigden de gehele dag een voorsprong van een minuut tot anderhalve minuut op de rest van het veld. Georgi opende daarna zelf de finale met nog zo’n dertig kilometer te gaan. Ze versnelde op Michaelgate, waar meteen duidelijk werd wie de sterksten waren. In het slot kwamen de twaalf echter terug bij elkaar, waar Drops-Le Col een overtal had. Dat was voor April Tacey van die ploeg het sein om een aanval te plaatsen. Met nog tien kilometer te gaan sloeg ze een gat.

Daarachter werd er naar elkaar gekeken, omdat de favorietes voor de titel niet voor elkaar wilden rijden. Uiteindelijk sloegen ze toch de handen ineen, maar Tacey had intussen een mooie bonus verzameld. Ze ging alleen de slotkilometer in en ze begon solo aan de kasseien van de loeisteile Michaelgate. Daar ontbond Georgi voor een tweede keer haar duivels, ging op en over Tacey, waarna niemand adequaat antwoordde. Josie Nelson zette nog lang druk, maar ze moest – net als Henderson – het hoofd buigen.