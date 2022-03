Ben O’Connor wint in tegenwind eerste bergrit Ronde van Catalonië

Ben O’Connor heeft de derde etappe in de Volta a Catalunya 2022 op zijn naam geschreven. De 26-jarige Australiër van AG2R Citroën bleef na een korte solo op de traditionele Catalaanse slotklim naar La Molina. Juan Ayuso en Nairo Quintana werden enkele secondes later tweede en derde. O’Connor neemt ook de leiderstrui over van de jonge Noor Jonas Hvideberg. Wout Poels was op de zesde plek de beste Nederlander. Tom Dumoulin gaf onderweg op.

