Michal Kwiatkowski stapt ziek uit Ronde van Catalonië

Michał Kwiatkowski gaat niet van start in de derde etappe van de Ronde van Catalonië. De Pool heeft last van een luchtweg- en keelinfectie, waardoor hij zich gedwongen ziet om af te stappen. Dat laat de renner van INEOS Grenadiers weten op zijn sociale media.

“Helaas moet ik melden dat ik niet aan de start sta van de derde etappe van de Ronde van Catalonië, vanwege een luchtweg- en keelinfectie. Duimen voor Richard Carapaz en de rest van het team hier”, zegt Kwiatkowski, die afgelopen zaterdag als zestiende eindigde in Milaan-San Remo. In die koers werd hij halverwege de Poggio opgehouden door een valpartij.

De 31-jarige Kwiatkowski heeft nog even de tijd om te herstellen van zijn gezondheidsproblemen. De eerstvolgende koers die op zijn programma staat, is namelijk de Amstel Gold Race (10 april).

Sad to inform that I will not be at the start of @VoltaCatalunya stage 3 due to chest and throat infection 🤒 Fingers crossed for @RichardCarapazM and the rest of the team here 🤞 @INEOSGrenadiers

📷 @gruchaseven pic.twitter.com/A8f9EmwsEq

— Michał Kwiatkowski (@kwiato) March 23, 2022