Opgave Tom Dumoulin in derde etappe Ronde van Catalonië

Tom Dumoulin gaat de Ronde van Catalonië niet uitrijden. De kopman van Jumbo-Visma loste tijdens de derde etappe, een bergrit naar La Molina, vroeg uit het peloton en stapte kort daarna uit koers. Volgens Jumbo-Visma voelde hij zich niet goed.

Dumoulin stond na twee etappes op een 49ste plaats in het algemeen klassement. Dinsdag tijdens de tweede etappe miste hij de slag toen het peloton brak in de finale. De Limburger finishte uiteindelijk in een groep op 33 seconden van de winnaar.

Op het moment van zijn opgave was het nog een kleine 70 kilometer tot de finish.

Niet lang geleden moest Dumoulin enkele koersen van zijn programma schrappen vanwege een coronabesmetting. Hij miste Strade Bianche, maar voegde onlangs wel de Volta Limburg Classic toe aan zijn programma.

