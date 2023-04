Ben Hermans is op de weg terug: “Heb weer energie alsof ik 25 jaar oud ben”

Interview

Long covid zorgde vorig jaar voor een teleurstellend seizoen voor Ben Hermans. De 36-jarige Belg pakt inmiddels de draad weer wat op. “In Coppi e Bartali voelde ik mij al beter en ik hoop nu op de weg terug te zijn”, vertelt Hermans in gesprek met WielerFlits.

“Het gaat beter, maar ik kan niet wegstoppen dat het niet goed ging vorig jaar en dit jaar is ook moeilijk begonnen”, begint hij. In de Wielerweek van Coppi en Bartali, waar hij 24ste werd in het eindklassement, voelde hij zich weer langzaam de oude worden. “Ik kan niet zeggen dat alle problemen achter de rug zijn, maar ik voel mij op training wel de normale renner van voorheen. In de koers is die situatie altijd anders, want je wordt over je limiet geduwd en dat is nog een ander gevoel.”

‘Ik heb nooit getwijfeld of ik moest gaan stoppen’

Begin dit seizoen tastte Hermans nog in het duister. Sinds hij in februari 2022 het coronavirus had opgelopen ‘lukte er niets meer en kon hij niet meer recupereren’, vertelde hij. “Het was super frustrerend, hè. Ik weet van andere renners met dezelfde problemen dat heel veel gestopt zijn. Het was dus heel makkelijk om te zeggen: Ik kap ermee, want de weg terug is veel te moeilijk. Maar ik doe de sport graag, dus ik ben 100% zeker dat het goede gevoel nog terugkomt.”

Stoppen met wielrennen, dat was geen optie. “Ik heb daar nooit over getwijfeld”, stelt Hermans vast. “En ik ben van mening dat ik, na bijna een jaar niet koersen, weer nieuwe mentale energie heb en weet waarvoor ik het doe. Je bent dan uit de sleur getrokken en hebt weer energie alsof je 25 jaar oud bent, dus ik voel me totaal niet oud.”

‘Er is geen dag dat ik tegen mijn zin in ga trainen’

Met zijn 36 jaar is Hermans alvast niet de oudste bij Israel-Premier Tech, want hij rijdt in de Tour of the Alps samen met de 40-jarige Domenico Pozzovivo. “Domenico is ook iemand die heel graag traint. Ik zie mezelf ook een beetje in diezelfde rol. Er is geen dag dat ik tegen mijn zin in ga trainen. Als ze mij zeggen dat ik zeven uur moet rijden, dan rijd ik zeven uur. En als ik hard moet trainen, dan train ik met plezier hard.”

“Plezier is heel belangrijk, maar soms kan je ook te veel plezier hebben en jezelf overtrainen. Ik denk dat dat ook vorig jaar een beetje het probleem is geweest, dat ik dacht beter te zijn dan ik was en te hard trainde”, legt hij de vinger op de zere plek.

Wat betreft zijn programma na de Tour of the Alps is er nog weinig duidelijk voor Hermans. Wel weet hij dat hij geen grote ronde zal rijden. “We rijden met de ploeg enkel de Giro en de Tour, en de Giro komt sowieso te vroeg. Ik ga proberen eerst het goede gevoel te krijgen in koersen als deze”, zegt hij. “De Tour laat ik over aan de grotere kampioenen uit de ploeg. Ik heb daar geen grote doelen. Ik kijk uit naar de kleinere rondekes, die ook nog wel rap gereden worden.”