Ben Hermans sukkelt nog steeds met long covid: “Ik kan niet meer recupereren”

Het wielerseizoen 2022 kan voor Ben Hermans worden omschreven als een rampjaar en ook dit jaar loopt het zeker niet van een leien dakje. De 36-jarige Belg van Israel-Premier Tech sukkelt namelijk nog altijd met de gevolgen van long covid. “Ik heb geen idee wanneer ik weer de oude zal zijn”, laat Hermans weten aan Sporza.

De ervaren klimmer vertoeft op dit moment in de Verenigde Arabische Emiraten voor de UAE Tour, maar koerst momenteel met erg veel twijfels in het peloton. “Ik heb vorig jaar in februari corona gekregen en sindsdien lukt er niets meer. Ik kan niet meer recupereren, heb moeilijkheden met van alles en nog wat. Ik hoop hier die moeilijke periode achterwege te kunnen laten en weer een beter gevoel te krijgen.”

Hermans weet niet of hij ooit nog zijn oude niveau kan bereiken. “Ik heb geen idee wanneer ik weer de oude zal zijn. Vorig jaar dacht ik in de zomer, dan in het najaar… Uiteindelijk is het er nooit van gekomen. Ik ben blij dat ik hier al twee ritten ben doorgekomen met een goed gevoel. Ik hoop dat ik hier een stap vooruit kan zetten en toch nog een fatsoenlijk seizoen kan rijden.”

Hermans, in het verleden winnaar van koersen als de Brabantse Pijl, Tour of Oman, Ronde van Oostenrijk en de Tour of Utah, hoopt toch iets van zijn seizoen te maken. “Ik vermoed dat ik hierna de Settimana Coppi e Bartali en dan de Ronde van Romandië zal betwisten, maar niets is zeker. Een grote ronde is sowieso uitgesloten.”