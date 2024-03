zondag 10 maart 2024 om 08:09

Beloftevolle Max Poole breekt elleboog bij val in Tirreno-Adriatico

Een nieuwe tegenvaller voor dsm-firmenich PostNL. Max Poole heeft bij een val in de zesde etappe van Tirreno-Adriatico zijn elleboog gebroken. De 21-jarige Britse klimmer bleek na zijn crash niet in staat om verder te koersen, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en gaat binnenkort onder het mes.

Poole, die binnen de ploeg van dsm-firmenich PostNL wordt gezien als een toekomstige kopman voor het rondewerk, kwam zaterdag in de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico in aanraking met het asfalt. Verder fietsen bleek geen optie en de jongeling werd zelfs vervoerd naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis, voor verdere medische onderzoeken.

“Uit deze medische controles in het ziekenhuis is gebleken dat Max last heeft van een breuk in zijn elleboog en schaafwonden op zijn been. Er wacht hem een operatie. Max zal de tijd nemen om te herstellen, voordat hij weer op de fiets zal kruipen om te trainen en koersen. Genees snel, Max!”, laat de Nederlandse formatie weten via sociale media.

Voor Poole was Tirreno-Adriatico zijn tweede wedstrijd van 2024. De klimmer begon zijn seizoen in de UAE Tour, waar hij zevende werd in het eindklassement. De Brit hoopt dit seizoen te bevestigen, nadat hij vorig jaar al zeer mooie dingen liet zien tussen de grote jongens. Zo was hij in 2023 onder meer vierde in de rondes van Romandië en Hongarije, elfde in de Tour of the Alps en dertiende in het Critérium du Dauphiné.

Tegenslag

De ploeg van Poole, dsm-firmenich PostNL, zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De formatie zag gisteren ook Romain Bardet opgeven in Tirreno-Adriatico. De Fransman kampt na een val met een hersenschudding. In Parijs-Nice is het al helemaal kommer en kwel. Vanwege een ziekte- en opgavegolf aldaar zijn er nog maar twee renners van dsm-firmenich PostNL in koers.