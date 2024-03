Romain Bardet niet meer van start in Tirreno-Adriatico door hersenschudding

Zoek niet naar Romain Bardet vandaag in Tirreno-Adriatico. De Franse renner van dsm-firmenich PostNL kwam ten val in de vijfde etappe en liep daarbij een hersenschudding op. Dat communiceert de Nederlandse ploeg via sociale media.

“Na zijn val en een eerste onderzoek, reed Bardet – samen met Chris Hamilton – op een rustig tempo naar de streep. Tijdens ons concussion protocol van gisterenavond zagen we enkele milde symptomen van een hersenschudding. Dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat hij niet meer van start zal gaan en rust zal nemen”, klinkt het.

Bardet speelde geen rol van betekenis in de Italiaanse rittenkoers. De 31-jarige renner stond 74ste in het algemeen klassement op meer dan 20 minuten van leider Jonas Vingegaard.

