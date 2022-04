Beloften-WK op de weg moet wijken voor laatste volwaardig veldritseizoen Thibau Nys

Het WK wielrennen is pas eind september, maar de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout kan alvast een streep zetten door de naam van Thibau Nys. Hij heeft zich al afgemeld voor het WK bij de beloften, omdat hij zich wil focussen op het veldritseizoen.

Vanthourenhout laat aan Het Nieuwsblad weten dat de kans groot is dat Nys junior, de regerend Europees kampioen bij de beloften, ontbreekt in Australië. “Ik had enkele weken geleden een gesprek met hem waarin hij aangaf nog één keer een volwaardig veldritseizoen te willen afwerken. Aangezien de wereldbekermanches in de Verenigde Staten al enkele weken later op het programma staan, werd de combinatie moeilijk haalbaar”, vertelt de bondscoach.

De eerste wedstrijd op de kalender van de Wereldbeker veldrijden 2022-2023 staat gepland voor 9 oktober in het Amerikaanse Waterloo. Dat is voor Nys en zijn ploeg Baloise Trek Lions een belangrijke cross, want die vindt plaats bij het hoofdkwartier van fietsenfabrikant Trek. Een week later is in de Verenigde Staten ook nog de Wereldbeker in Fayetteville.

Transfer naar Trek-Segafredo

De toekomst van Thibau Nys lijkt al grotendeels vast te liggen. Trek-Segafredo zal hem in het najaar van dit seizoen een kans bieden als stagiair bij het WorldTeam. De kans bestaat dat de 19-jarige crosser in 2023 dan definitief overstapt naar het Amerikaanse profteam. Maar dan zal hij dus eerst nog een volledige winter draaien in het veld.