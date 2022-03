Trek-Segafredo wil Thibau Nys deze zomer inlijven als stagiair, in 2023 in het WorldTeam

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar Trek-Segafredo geeft Thibau Nys deze zomer voor het eerst een kans in het WorldTeam. De 19-jarige crosser gaat vanaf augustus aan de slag als stagiair, om allicht vanaf 2023 de definitieve stap naar de hoogste afdeling te zetten.

Het Nieuwsblad pakt vandaag uit met een interview met Trek-Segafredo-manager Luca Guercilena, die natuurlijk al langer lijntjes met de familie Nys heeft lopen. Fietsenconstructeur Trek is ook hoofdsponsor van de Baloise-Trek Lions, en zo was de link snel gelegd. Echter is zo’n regeling waarbij Nys in de winter bij de ploeg van zijn vader aan het werk kan (daar ligt hij nog tot 2024 vast), en in de zomer onder de vleugels van Guercilena, niet evident.

Daarom opteert de Amerikaanse ploeg deze zomer eerst voor een stagecontract. “Thibau zal vooral kansen krijgen in eendagswedstrijden, en mag zich nadien weer concentreren op de cross. Vanaf 2023 willen we hem graag een plaats geven in ons WorldTeam, maar de UCI-regels zijn wat dat betreft niet echt duidelijk.”

“Bij Lucinda Brand en Shirin van Anrooij hebben we een gelijkaardige regeling lopen, maar bij de vrouwen zijn de regels anders dan bij de mannen. Zowel Baloise Trek als Trek-Segafredo hebben een licentie bij de UCI en het is niet duidelijk wat wel en niet mag. Maar we verwachten dat dit geen probleem zal opleveren.”

Geen stappen overslaan

Guercilena benadrukt nog dat hij voorzichtig met de Europese kampioen bij de beloften wil omspringen. “Thibau is nog erg jong en we willen hem niet te veel pushen. Alles zal gebeuren in samenspraak met zijn omkadering, we willen daarbij geen enkele stap overslaan. En een jongen van negentien ook niet kapotmaken, zonder aan overdaad te doen. Pas over een jaar of vijf zou hij ook op de weg zijn top moeten bereiken.”