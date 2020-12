Belgische voorjaarsklassiekers werken aan plannen voor 2021

De E3 Saxo Bank Classic en Nokere Koerse werden afgelopen voorjaar overvallen door de coronacrisis, maar in 2021 gaan de Belgische klassiekers door. Dat bevestigen de organisatoren aan Het Laatste Nieuws. Eerder liet ook Flanders Classics weten dat al hun voorjaarskoersen doorgaan, weliswaar zonder publiek.

“Toen bekendraakte dat onze wedstrijd niet zou plaatsvinden, hadden we al voor meer dan 220.000 euro kosten gemaakt”, zegt Robrecht Bothuyne namens Nokere Koerse. “Een aantal leveranciers was zo goed facturen toch niet door te rekenen en een aantal ploegen die hun renners al hadden ingevlogen, hebben die kosten niet op ons verhaald.”

In Nokere wordt rekening gehouden met een koers zonder publiek. “We zullen geen gewone Nokere Koerse krijgen”, aldus Bothuyne. “We zullen bepaalde zones langs het parcours afzetten. We kunnen ook Nokereberg afsluiten. We hebben de traditie daar met ticketing te werken, toeschouwers betalen 5 euro. Om veiligheidsredenen moeten we daar het aantal toeschouwers altijd beperken.”

De organisatie van de E3 Saxo Bank Classic, dat onlangs het parcours presenteerde, heeft drie scenario’s liggen. “Voor alle hellingen op het parcours hebben we bekeken hoe we het publiek moeten weren. We houden er ook rekening mee dat we geen vips kunnen uitnodigen. In normale omstandigheden komen we aan 5.000 vips, mogelijk moeten we ons dit keer tot de helft beperken of is er helemaal geen vip-activiteit. Zeker is wel dat de E3 Harelbeke volgend jaar plaatsvindt”, zegt E3-organisator Jacques Coussens.

Kuurne en Brugge-De Panne

In Het Nieuwsblad worden ook de organisatoren van Kuurne-Brussel-Kuurne en de Driedaagse Brugge-De Panne aan het woord gelaten. “Wij hebben al besloten dat de start- en aankomstzone publieksvrij zullen zijn”, zegt Peter Debaveye namens KBK. “Of er langs het parcours publiek mag staan, zullen wij laten afhangen van de beslissingen van de overheid. […] De kosten zijn momenteel hoger dan de baten, maar we kunnen onze koers organiseren zonder publiek en vips en toch break-even draaien.”

Over het doorgaan van de Driedaagse Brugge-De Panne is nog wat onduidelijkheid. “Wij hebben nog niet beslist en zijn nog volop in overleg met de steden en gemeenten”, geeft Gert Van Goolen aan namens Golazo. Er zijn drie opties: (1) organiseren zonder publiek, (2) geen publiek bij start en finish maar wel langs de kant en (3) verschuiven naar een andere datum.