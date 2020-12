‘Wedstrijden Flanders Classics ook in 2021 zonder toeschouwers’

Flanders Classics bereidt zich andermaal vooor op een Ronde van Vlaanderen zonder publiek. Dat zegt CEO Tomas Van Den Spiegel in De Morgen.

Geen fans langs het parcours van Vlaanderens Mooiste en alle andere wedstrijden van Flanders Classics: het was afgelopen najaar een vreemde gewaarwording. Velen hoopten dat dit eenmalig zou zijn, zeker nu de ontwikkeling van diverse vaccins de goede kant op lijkt te gaan. Maar Van Den Spiegel drukt alle hoop de kop in. “Er komt geen publiek”, benadrukt hij.

Dit geldt voor alle voorjaarskoersen van Flanders Classics, dus ook de Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl. “Het is gebleken dat je wielerwedstrijden zonder publiek kunt laten plaatsvinden. Natuurlijk zou ik liever zien dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel door een mensenzee de Oude Kwaremont zij aan zij naar boven rijden”, zegt Van Den Spiegel. “Dat zal ook in 2021 helaas niet het geval zijn.”

“Kunnen dit nog één keer doen”

“Het is niet in ons opgekomen om de Omloop, Gent-Wevelgem of de Ronde dan maar niet te organiseren.” Van Den Spiegel geeft wel aan dat Flanders Classics nog slechts één keer haar wedstrijden zonder publiek kan organiseren. “We kunnen dit nog één keer doen, daarna kan het echt niet meer.” Als het aan hem ligt krijgen we in 2022 dus weer mensenmassa’s op de Vlaamse hellingen.