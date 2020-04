Belgische viroloog acht uitstel Tour de France realistisch zondag 12 april 2020 om 10:43

De kans dat de Tour de France op 27 juni van start gaat is bijzonder klein, maar het uitstellen van de Franse rittenkoers is een realistische mogelijkheid. Dat vertelt de gerenommeerde Belgische viroloog Marc van Ranst aan Sporza. Volgens hem zou er dit jaar eventueel een ingekorte versie van de Tour de France verreden kunnen worden.

Gisteren werd door een uitgelekte e-mail bekend dat de Tour de France zich richt op uitstel van de wedstrijd. Mogelijk staat La Grande Boucle nu van 25 juli tot 16 augustus op het programma.

De afgelopen weken ging de discussie onder meer over de optie om de Tour de France met of zonder publiek te rijden. In publiek langs de weg ziet Van Ranst geen groot probleem. “Als mensen langs de kant van de weg gaan staan om te zien hoe renners voorbij flitsen, dan denk ik niet dat daar veel gevaar bij is. Maar bij de start, de aankomst en in de viptenten heb je wel social distancingproblemen”, geeft hij aan.

Tourdirecteur Christian Prudhomme gaf eerder deze maand al aan dat een Tour de France zonder publiek voor hem geen optie is. De bedragen die steden betalen om een start of aankomst te organiseren, vormen voor ASO een belangrijke inkomstenbron.