dinsdag 19 december 2023 om 11:06

Belgische selectie Wereldbeker Antwerpen: Van Aert blikvanger, Nys maakt rentree en Merlier duikt het veld in

Belgian Cycling heeft de Belgische selectie bekendgemaakt voor de Wereldbeker Antwerpen (23 december). Dat Wout van Aert zijn eerste Wereldbeker-manche van het seizoen zal rijden en Thibau Nys terugkeert na een rustperiode, was al bekend. Maar nu is ook duidelijk geworden dat Tim Merlier zaterdag het veld weer in zal duiken. Sanne Cant is er niet bij in Antwerpen.

Van Aert maakte 9 december al zijn rentree, in de Exact Cross Essen, maar kwam nadien niet meer in actie. Hij ging op trainingskamp met Jumbo-Visma. Vrijdag 22 december zal hij nog wel de Zilvermeercross in Mol betwisten, voordat hij zaterdag afreist naar Antwerpen voor de Wereldbeker-manche aldaar. In beide crossen kruist hij overigens de degens met Mathieu van der Poel. Het is van het WK in Hoogerheide geleden dat de twee tegen elkaar uitkwamen in de cross.

Nys en Merlier

In de mannenploeg zitten verder onder meer klassementsleider Eli Iserbyt, Thibau Nys en Tim Merlier. Nys begon als een wervelwind aan het crossseizoen, maar raakte zijn topvorm onderweg kwijt. De 21-jarige renner trok na een mindere periode naar het Spaanse Calpe om de batterijen weer op te laden. Dit weekend is hij klaar voor zijn rentree. Voor Merlier zal hij überhaupt zijn eerste cross van het seizoen zijn. De sprinter van Soudal Quick-Step liet eerder al weten te hopen op een plekje in de selectie voor de Wereldbeker Antwerpen.

Bij de vrouwen zien we onder meer Marion Norbert Riberolle, Alicia Franck en Fleur Moors. Sanne Cant zit niet in de selectie. De Belgisch kampioene kwam in de Wereldbeker Flamanville ten val en liep daarbij een lichte knieblessure op. Die zou inmiddels opgelost zijn, maar ze kwam nog niet in actie.

Belgische selectie Wereldbeker Antwerpen (23 december)

Elite mannen

Jens Adams

Eli Iserbyt

Gerben Kuypers

Witse Meeussen

Tim Merlier

Thibau Nys

Laurens Sweeck

Wout van Aert

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Joran Wyseure

Elite vrouwen

Lotte Baele

Julie Brouwers

Lore De Schepper

Alicia Franck

Fleur Moors

Marion Norbert Riberolle

Jinse Peeters

Marthe Truyen

Xaydée Van Sinaey

Suzanne Verhoeven