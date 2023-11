woensdag 22 november 2023 om 09:47

Tim Merlier duikt ook deze winter het veld in: “Blijft een oude liefde”

De tijden dat Tim Merlier nog een fulltime crosser was, zijn definitief voorbij. Maar de Belg heeft de cross nog zeker niet vaarwel gezegd. De 31-jarige coureur van Soudal Quick-Step duikt ook deze winter weer het veld in. “Ik vind het belangrijk om dat te blijven doen”, laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

Merlier maakt de laatste jaren vooral furore als topsprinter, maar rijdt ook steevast nog een aantal veldritten ter voorbereiding op het wegseizoen. Zo nam hij vorig jaar nog deel aan zes crossen, en was hij in de Exact Cross van Zonnebeke zelfs de sterkste. Merlier hoopt over een goede maand weer in actie te komen op de crossfiets.

“Ik hoop dat ik op 23 december kan beginnen in de Wereldbeker van Antwerpen. Ik zou graag ook die van Gavere rijden op 26 december”, somt Merlier zijn wensenlijstje op. “Ik moet dus hopen dat bondscoach Sven Vanthourenhout mij selecteert. En dan hoop ik links en rechts een contract te versieren.”

BK veldrijden

“Ik zou graag aan de start staan van de Azencross in Loenhout van 29 december. Het BK in Meulebeke (14 januari, red.) en de cross in Otegem daags nadien staan ook op mijn lijstje. Veldrijden blijft voor mij een oude liefde. Dankzij cyclocross ben ik de coureur geworden die ik nu ben. Ik vind het belangrijk om dat te blijven doen.”

“En dat allemaal om dezelfde reden. Je kunt je in zo’n uur echt wel pijnigen. Net als beachracen brengt veldrijden je ook technisch wat bij voor de weg. Ik schat cyclocross nog altijd hoger in dan gravelen.”