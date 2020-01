Belgische bondsdokter waarschuwt: “Vaak sprake van vervuilde producten” woensdag 22 januari 2020 om 18:16

Denise Betsema maakte de afgelopen 48 uur de tongen flink los. Ze kon met succes aantonen dat de anabole steroïden in haar lichaam het gevolg waren van een vervuild supplement, waardoor ze weer mag crossen. De Belgische bondsdokter Kris van der Mieren raadt topsporters aan niks te laten bereiden in de apotheek.

Vervuilde producten zijn schering en inslag, vertelt Van der Mieren aan Sporza. Volgens hem zijn anabolica, efedrine, DHEA en amfetamines het vaakst terug te vinden. Hij noemt verschillende oorzaken. “Ten eerste kunnen ze er bewust worden ingestoken. Het kan ook onbewust gebeuren. Dan hebben we het echt over een vervuild product dat achtergebleven is in de machines voor een ander middel. Tot slot geeft het etiket niet altijd juist weer welke bestanddelen een product bevat.”

Van der Mieren raadt topsporters af om supplementen te laten bereiden in de apotheek, zoals Betsema wel had laten doen. “Dat doe ik nooit. Omdat geen enkele apotheker me kan garanderen dat die producten 100 procent veilig zijn”, zegt de bondsdokter. “Uiteraard reinigen apothekers hun materiaal nauwgezet, toch kan in een potje of aan een stamper altijd een minuscuul deeltje van een vorige bereiding blijven hangen.”

Hij adviseert sporters om eerst raad te vragen aan hun dokter en alleen supplementen te kopen die een label hebben gekregen van officiële laboratoria en terug te vinden zijn op de website van de Nederlandse dopingautoriteit. “En bewaar van elk supplement minstens één capsule of tablet. Dan heb je een bewijs als je toch positief test.”

0,37 procent

Betsema werd vorig jaar april door de internationale wielerbond UCI geschorst vanwege een positieve dopingtest, maar kon aantonen dat de anabole steroïden in haar lichaam terecht zijn gekomen door een vervuild supplement dat werd verstrekt door een Belgische apotheker. Het betrof een vervuiling van 0,37 procent. De UCI concludeerde vervolgens dat er geen intentie was om doping te gebruiken.

Op de vraag waarom ze haar supplementen bestelde bij een Belgische apotheker, reageerde ze: “De reden is dat de Belgische richtlijnen nog strenger zijn en de kans op contaminatie dus niet aanwezig is. De supplementen zouden zuiver moeten zijn. Ik heb nog geen verhaal gehaald bij de apotheker, maar daar kan ik verder ook niks over zeggen.” Fietsen zal ze zaterdag weer doen in de Kasteelcross van Zonnebeke.