Denise Betsema mag weer crossen: “Ontzettend blij en opgelucht” maandag 20 januari 2020 om 18:26

Denise Betsema mag per direct weer in actie komen voor Pauwels Sauzen-Bingoal. De UCI heeft in een persbericht duidelijk gemaakt dat haar voorlopige schorsing, naar aanleiding van een positieve test op anabole steroïden, zes maanden duurde en al ten einde is.

Na een ijzersterk seizoen, waarin de Texelse de revelatie van het vrouwenveldrijden was, werd Betsema in april 2019 betrapt op een vorm van anabole steroïden. Deze positieve tests werden in de Wereldbeker Hoogerheide (27 januari 2019) en de Superprestige Middelkerke (16 februari 2019) afgenomen.

Betsema werd daarna op non-actief gesteld, maar ze zat lang in het ongewis over die voorlopige schorsing. “Ik blijf trainen, aangezien ik altijd heb gezegd dat ik weer zou terugkeren”, zei ze in september nog. Nu blijkt dat de UCI de schorsing na zes maanden heeft stopgezet, officieel per 4 oktober 2019.

Komende zaterdag zal Betsema haar rentree in het veld alweer maken in de Kasteelcross van Zonnebeke. Dat doet ze in het tenue van Pauwels Sauzen-Bingoal. Dinsdag zal ze op een persconferentie haar verhaal doen. Op Instagram zegt ze alvast het volgende: “Yes, ik mag per direct weer crossen! Ontzettend blij en opgelucht met dit onwijs goede nieuws.”