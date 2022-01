Belgische bond vreest reis naar WK veldrijden niet: “Voorlopig krijgen we alles geregeld”

De voorbereidingen voor de trip naar het WK veldrijden in Fayetteville, Arkansas, lopen voorspoedig voor de Belgische wielerbond. Dat laat technisch directeur Frederik Broché weten aan Het Laatste Nieuws. “Voorlopig krijgen we alles geregeld. Natuurlijk zijn het onzekere tijden”, weet hij.

“Als onze binnenlandse vlucht wordt geschrapt, zullen we oplossingen moeten vinden”, geeft Broché aan namens Belgian Cycling. Vorige week deed bondscoach Gerben de Knegt bij ons zijn verhaal over de Nederlandse voorbereidingen. “Het is bijna een onmogelijke reis. Veel vluchten die we hadden geregeld, zijn gecanceld. Dat moesten we opnieuw inplannen”, zei De Knegt.

Broché heeft het plan rond. Daarvoor was een flinke puzzel nodig, omdat een directe vlucht niet mogelijk is. “We vliegen op Chicago. Daar nemen we een binnenlandse vlucht. En we hebben er geen weet van dat die vlucht is geschrapt. Een eerste, kleine delegatie van vier stafleden vertrekt volgende week al. In Chicago laden ze een eerste lading fietsen in een gehuurde vrachtwagen, waarmee ze de duizend kilometer tussen Chicago en Fayetteville afleggen.”

Een tweede delegatie zal daags na de Wereldbeker in Hoogerheide naar Chicago vliegen en er met een tweede vrachtwagen naar Fayetteville rijden. “De anderen stappen over op een binnenlandse vlucht”, doelt Broché op zichzelf, de renners en bondscoach Sven Vanthourenhout.

Protocol

Het coronaprotocol van de UCI is nog niet officieel met de nationale bonden gedeeld, wel neemt Belgian Cycling maatregelen vooraf. Zo was iedere renner individueel naar de Wereldbeker in Flamanville vertrokken, en in Hoogerheide staat nog een PCR-test gepland voor iedere WK-renner. “We zorgen er zelf voor dat die nog snel in het labo geraken. En hopelijk kan iedereen dan op maandag vliegen.”