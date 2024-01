zondag 28 januari 2024 om 13:33

Tibor Del Grosso zet puntjes op de i in Wereldbeker Hoogerheide

Tibor Del Grosso heeft de Wereldbeker in Hoogerheide bij de beloften naar zijn hand gezet. De 21-jarige Nederlander had al een knappe voorsprong in het klassement, maar zette in eigen land de kroon op het werk.

“Het was wel zwaar. Ik had een goede start en voelde me prima”, zei Del Grosso achteraf voor onze camera. “Ik trok meteen door en was na een rondje al alleen. Eerst nog met Andrew Strohmeyer, daarna helemaal alleen. Het was op dat moment nog lang, maar ik voelde me goed. Ik vind het rondje hier altijd wat tegenvallen qua zwaarte, maar het ligt me goed.”

Del Grosso won in de Wereldbeker voor beloften in Troyes, Dublin, Antwerpen en Hoogerheide liefst vier van de vijf manches. Alleen in Benidorm ging het hem wat minder af. “Toch vind ik die eindzege niet de kroon op mijn belofteperiode. Dat zal van volgende week op het WK afhangen, maar het is zeker mooi.”

In Hoogerheide kwam Fransman Rémi Lelandais nog het dichtst in de buurt. De Belg Jente Michels bezette plaats drie, voor Danny van Lierop.