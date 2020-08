Belgisch viroloog: “Als publiek langs de weg onderling afstand houdt, is er geen probleem” dinsdag 4 augustus 2020 om 11:11

Dylan van Baarle maakt zich zorgen in het gedrag van het publiek tijdens La Route d’Occitanie. Hij verbaast zich onder meer over het gebrek aan mondkapjes bij de fans langs het parcours. Maar Belgisch viroloog Marc Van Ranst nuanceert. “Zolang iedereen­ in zijn bubbel staat, op veilige afstand van andere bubbels, kan dat.”

Van Baarle is aan de slag in de Franse La Route d’Occitanie en wat hij daar zag, beviel hem niet. “Als je ziet hoeveel mensen langs de kant staan zonder mondmasker, dan verbaas ik mij daarover”, vertelde hij in Langs de lijn. De Ineos-renner ergerde zich ook toen hij zich door het publiek naar de rennersbus moest wurmen.

Belgisch viroloog Marc Van Ranst nuanceert het probleem. “Publiek aan de kant van de weg is op zich geen probleem”, zegt Van Ranst in Het Nieuwsblad. “Zolang iedereen­ in zijn bubbel staat, op veilige afstand van andere bubbels, kan dat. Die fans mogen zelfs roepen. De renners rijden zo snel, dat moment van passage duurt misschien een tiende van een seconde, dat lijkt mij niet het grote probleem. Zelfs een mondmasker maakt dan weinig uit. Anders is het op drukke plaatsen, waar fans onderling geen afstand kunnen houden.”

Gent-Wevelgem wil mondmaskers langs volledige parcours

Van Ranst heeft wel een boodschap voor de organisatoren: “Zorg dat het publiek niet bij de renners kan. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Waar het volk te dicht op het parcours staat, kan je twee rijen dranghekken plaatsen, of je zorgt simpelweg dat er geen publiek kan staan.” Zoals in de start- en finishzones gebeurt, dus. De organisatoren van Gent-Wevelgem willen desalniettemin nog een stap verder gaan. Zij denken eraan om straks (11 oktober) mondmaskers te verplichten langs het volledige parcours. “Om discussies te vermijden”, zegt Griet Langedock namens de organisatie. “Aan de start, aan de finish en op de cruciale punten zullen wij ervoor zorgen dat het aantal toeschouwers beperkt blijft of dat er geen fans kunnen staan, afhankelijk van de regels op dat moment. Maar we zouden graag een federale richtlijn zien die mondmaskers verplicht langs het parcours.”