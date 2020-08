Dylan van Baarle over ‘milde’ restricties: “Zo wordt de Tour een lastig verhaal” maandag 3 augustus 2020 om 10:50

Dylan van Baarle maakt zich in de Franse La Route d’Occitanie zorgen over de maatregelen tegen het coronavirus. Langs de route ziet de Ineos-renner veel mensen zonder mondkapje en na afloop moet hij tussen het publiek door naar de teambus rijden, vertelt hij in Langs de Lijn.

Van Baarle vindt dat er nog vrij mild wordt omgesprongen met alle restricties in de vierdaagse in de Zuid-Franse regio Occitanië, die grenst aan de Spaanse regio’s Catalonië en Aragon. “Als je ziet hoeveel mensen langs de kant staan zonder mondmasker, dan verbaas ik me daar wel over. Natuurlijk wordt het publiek bij de start zoveel mogelijk bij ons weggehouden, maar ik merk niet aan de organisatie dat ze er veel aan doet om mensen bewust te maken van de mondmaskers.”

Ook moest de Nederlandse ploeggenoot van Egan Bernal en Chris Froome gisteren tussen het publiek door zijn weg vinden naar de bus. “Onze verzorgers proberen er dan alles aan te doen door ons mondmaskers te geven en dat soort dingen. Maar mensen willen nog steeds je bidon uit je fiets trekken.” Zijn ploeg kaart de zorgen nu aan. “Ik weet niet of dat bij de organisatie gebeurt of bij de UCI, maar in ieder geval hogerop.”

“Als het zo ook in de Tour de France gaat met nòg meer publiek, dan wordt het natuurlijk wel een lastig verhaal”, waarschuwt Van Baarle alvast. “Maar dat is niet dezelfde organisatie als in deze koers. Waarschijnlijk is het tijdens het Critérium du Dauphiné (net als de Tour georganiseerd door de ASO) wel anders.”