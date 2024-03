zaterdag 9 maart 2024 om 12:24

Belangrijke dag voor Remco Evenepoel: “Vandaag geen tactische fouten maken”

Remco Evenepoel staat voor een belangrijke dag in Parijs-Nice. Er staat namelijk een korte, maar krachtige bergrit op het menu. Wat is de Belgische kampioen van plan? “Het is aangeraden om tijd terug te nemen vandaag”, vertelde Evenepoel voor de etappe aan de Belgische media.

Evenepoel blikte ook nog eens terug op de rit van vrijdag, waar hij naar eigen zeggen een tactische fout maakte. “Het was eerder van niet durven gisteren. Dat is volledig tegen mijn principes in. Ik voelde me goed en wilde ervoor gaan. Ik weet niet wat er mij bezielde.”

“Vandaag zal het dan van te moeten zijn om tijd terug te nemen. Allez, niet per se van te moeten, maar het is wel aangeraden”, gaf Evenepoel aan. “Het zal wel moeilijk zijn om een bepaalde tactiek te hanteren. We zullen sowieso alles inzetten op de slotklim. Ik denk wel dat er nog andere ploegen interesse zullen hebben om het tempo op te krikken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan INEOS Grenadiers, zij deden dat gisteren ook.”

“Voor de rest mag ik deze keer gaan tactische fouten maken”, lachte hij. “Ik hoop dat de achterstand kleiner zal worden. Ik weet niet of dat zal lukken, maar dat zou wel goed zijn met zicht op morgen. Mocht ik de rit winnen, win ik sowieso nog wat tijd door de bonificatieseconden. Volgens mij heb ik samen met Mattias Skjelmose wel het beste eindschot. Als het niet uit elkaar wordt gereden, zullen we daarop moeten gokken.”