vrijdag 8 maart 2024 om 17:02

Remco Evenepoel verliest tijd in algemeen klassement: “Ik heb een tactische fout gemaakt”

Remco Evenepoel heeft er geen al te goede dag opzitten in Parijs-Nice. De Belgische kampioen werd vierde, maar verloor tijd in het algemeen klassement. “Misschien moet ik volgende keer niet zo veel nadenken”, vertelde Evenepoel na de zesde etappe aan Sporza.

“Het was een pittige dag. Het duurde aanvankelijk al zeer lang voor de vlucht kon wegrijden. Ik voelde me eigenlijk echt wel goed”, gaf Evenepoel aan. In de finale van rit zes toonde hij zich dan ook, maar niet in de kop van de koers. “Ik gokte misschien te veel op de steile klim. Ik kon misschien wel reageren op die demarrage van Matteo Jorgenson. Ik heb een klein tactisch foutje gemaakt. Nee, een groot tactisch foutje”, corrigeerde hij zichzelf.

“Uiteindelijk kwamen ze met drie boven op de top. Daarna werd er gekeken naar mij en Primoz Roglic, wat wel logisch is. Wij verloren daar dan veel tijd op die uitloper. Dat is koers.” Evenepoel zat nog wel met een counter in zijn hoofd, maar bleef uiteindelijk toch zitten. “Misschien moet ik de volgende keer niet zo veel nadenken en gewoon het gevoel en de benen volgen.”