zaterdag 9 maart 2024 om 09:49

Patrick Evenepoel blikt terug op afgesprongen fusie: “Mensen moeten beseffen hoe het hele verhaal in elkaar zit”

Patrick Evenepoel heeft nog eens teruggeblikt op de afgesprongen fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. De vader van Remco deed dat samen met José De Cauwer in Het Nieuwsblad. “Het idee dat Remco wilde vertrekken zonder omkijken, dat klopt helemaal niet”, aldus vader Evenepoel.

Evenepoel senior stond in die woelige periode zelf ook vaak in de kijker. Af en toe deed hij scherpe uitspraken, tot ergernis van zijn zoon zelf. “Er zijn toen langs weerskanten dingen gezegd. Zoals Remco op het WK in Glasgow aangaf: ‘Patrick en Patrick (Lefevere en vader Evenepoel, red.) zouden beter zwijgen.’ Daar had hij toen helemaal gelijk in. Ondertussen weet ik: alles wat er rond de fusie gebeurd is, daar kon Patrick ook niet veel aan doen.”

“De week voor het naar buiten is gekomen, hebben wij telefoon gekregen van Zdenek Bakala: ‘Dit staat er te gebeuren. De mensen van Jumbo-Visma gaan bij jullie langskomen.’ Richard Plugge en Merijn Zeeman zijn hier ook effectief geweest. Maar weet je waarmee Remco het gesprek begonnen is? Letterlijk: ‘Ik word hier in een situatie gedropt die ik niet heb gewild. Het hele verhaal interesseert me niet.'”

Liefde voor Specialized

“Plugge en Zeeman hebben die directheid geapprecieerd, maar daarop alsnog hun verhaal gedaan. En toen raakte Remco wél onder de indruk. Dat was wauw, tot de fiets ter sprake kwam. Remco hield vast aan Specialized en daarop is het afgesprongen”, vertelt vader Evenepoel. “Niet vergeten: Remco zijn eerste echte koersfiets was een Specialized, een S-Works die hij van Patrick Lefevere had gekregen en die nu nog altijd in de garage hangt bij ons thuis. De band is ondertussen heel sterk. In de fusiegesprekken heeft Remco gezegd: ‘Ik ga niet op een Cervélo rijden in een wereldkampioenentrui die ik op een Specialized heb verdiend.’ Sindsdien draagt Mike Sinyard (de CEO, red.) hem ook echt op handen.”

De vader van de wereldkampioen tijdrijden vertelt dat zijn eigen uitspraken vaak misbegrepen zijn. “Ik heb veel over mijn kop gekregen, maar vooral omdat veel dingen misbegrepen zijn. Om het hele verhaal te doen: Remco had mij gevraagd: ‘Papa, praat eens rechtstreeks met meneer Bakala. Dit, dit en dit moet verbeteren binnen de ploeg.’ Met de hand op het hart: dat ging nooit – echt nooit – over renners. De buitenwereld heeft ervan gemaakt: ‘Vader Evenepoel wil betere renners rond Remco.’ Nooit. Zoals ik ook niet achter de rug van Patrick Lefevere ben gegaan, want hij was op de hoogte van mijn gesprek. Bakala heeft gezegd: ‘Ik ga er alles aan doen om Remco in de best mogelijke situatie te brengen.’”

Moeilijke winter voor Remco

“In de Ronde van Lombardije is die hele situatie ontploft. Remco was op dat moment een jaar getrouwd en had in Bergamo in een restaurant gereserveerd voor vijfendertig man. Van de ploeg zijn er uiteindelijk twee gekomen: Mattia Cattaneo en Ilan Van Wilder. Door die hele situatie heeft Remco het mentaal echt moeilijk gehad deze winter. Daar heeft zijn moeder echt voor hem moeten zorgen, op een manier waarop alleen Agna dat kan. Haar rol is superbelangrijk, belangrijker dan die van mij. Wat Remco niet zegt tegen mij, zegt hij wel tegen haar.”

“Mensen moeten beseffen hoe het hele verhaal in elkaar zit. Het idee dat Remco wilde vertrekken zonder omkijken, dat klopt helemaal niet. Draai of keer het zoals je wilt: in het fusieverhaal zouden zestig mensen op straat hebben gestaan, aan de ene kant of aan de andere. Remco wilde dat niet. Van buschauffeur James tot de mensen op het bureau, dat zouden drama’s geweest zijn, hè”, besloot Patrick Evenpoel.