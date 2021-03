Bekijk hier hoe Mathieu van der Poel de zware heuvelrit in Tirreno-Adriatico won

Video

Op indrukwekkende wijze wist Mathieu van der Poel zondag de zware heuveletappe in Tirreno-Adriatico te winnen. De Nederlandse kampioen opende, in barre weersomstandigheden, vroeg de aanval en koos 51 kilometer voor de finish voor de solo. Ondanks een late tegenaanval van Tadej Pogačar, die de druk er nog flink op zette, wist Van der Poel stand te houden in de ‘Tappa dei Muri’ in Castelfidardo. Bekijk hier de samenvatting van de etappe.