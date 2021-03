Mathieu van der Poel: “Ik viel aan omdat ik het koud had”

Na een solo van meer dan vijftig kilometer, kwam een uitgeputte Mathieu van der Poel vanmiddag in Tirreno-Adriatico als eerste over de finish. In een regenachtige zesde rit voerde hij een huzarenstukje op, al werd het in de finale nog knap spannend.

Van der Poel leek soeverein naar een indrukwekkende zege toe te rijden, maar in de slotfase kwam klassementsleider Tadej Pogačar nog verrassend dichtbij. “In de laatste kilometers was ik helemaal leeg”, reageert Van der Poel na afloop. “Er werd mij verteld dat Pogačar eraan kwam, maar ik was niet eens in staat om te luisteren. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk de finish bereiken.”

“Als ik tweede was geworden, dan zou dat een dikke tegenvaller geweest”, vertelt de Nederlands kampioen. “Of ik geschiedenis heb geschreven? Geen idee. Voor mezelf voelt het wel zo, want ik kan me geen wedstrijd herinneren waarin ik me zo voelde op het einde. Ik was gewoon dood op het einde. Ik ben blij dat ik won, maar ik was echt dood.”

‘Een van mijn zwaarste dagen ooit op de fiets’

Door zijn aanval vroeg in te zetten, toonde Van der Poel zich andermaal strijdlustig. “Ik ben blij met deze zege. Ik viel van ver aan omdat ik het koud had. Tot twintig kilometer te gaan voelde ik mij nog goed”, kijkt hij terug. “Vanaf dat moment had ik het extreem koud. Dit was een van mijn zwaarste dagen ooit op de fiets. Ik zal de laatste twee dagen hier mijn energie sparen. Morgen is het voor de sprinters en voor de individuele tijdrit heb ik ook geen ambities.”

Van zijn voorsprong van meer dan drie minuten hield Van der Poel aan de finish nog tien seconden over. Het bleek voldoende om zijn vierde overwinning van het seizoen te vieren. Volgende week zaterdag staat zijn volgende doel op het programma: Milaan-San Remo. “Ik moet het nu even rustig aan doen, maar ik heb nog een week om te herstellen”, weet hij.