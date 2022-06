Bedreigingen voor ploegleiding na niet-selectie Quinten Hermans: “Situatie uit de hand gelopen”

Interview

De relatie tussen Quinten Hermans en zijn team Intermarché-Wanty Gobert is helemaal verzuurd. Dat blijkt uit een gesprek met Aike Visbeek (links op de foto) in Kopenhagen, waar vrijdag de Tour van start gaat. Hermans’ reactie op zijn niet-selectie voor de Tour maakt het volgens de performance manager alleen maar erger. “Hilaire Van Der Schueren krijgt zelfs bedreigingen op Facebook. Vind je dat nog normaal?”

Voor Quinten Hermans was de Tour de France een van zijn hoofddoelen van het seizoen. Maar de nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik werd in extremis uit de selectie van Intermarché-Wanty Gobert geweerd. En dat verliep niet zonder slag of stoot. In Kopenhagen reageert performance manager Aike Visbeek voor het eerst. Behoorlijk geëmotioneerd zelfs. “Dit komt niet uit de lucht vallen”, zegt Visbeek. “De situatie was al slecht.”

Wat bedoel je daarmee, Aike? Wij dachten dat jullie tevreden waren met Hermans’ tweede plek in Luik. En met zijn prestatie in de Baloise Belgium Tour.

“Sportief waren we dat ook. Maar jullie hebben de situatie van de voorbije winter toch gezien en gehoord? Sponsor Tormans die opstapt, lange contractonderhandelingen. Dat heeft zijn gevolgen.”

Twee weken geleden praatten jullie nog over een contractverlenging…

“Precies. En dat proces duurde lang, heel lang. Dat zorgde voor de nodige onduidelijkheid en daar hebben meerdere mensen een slecht gevoel bij. Natuurlijk waren we blij met zijn overwinning in de Ronde van België, maar we bleven wel achter met vraagtekens. Waarom het allemaal zo gelopen is. Iedereen zal daar zijn verantwoordelijkheid en zijn aandeel in hebben. Ook Quinten Hermans. Maar hij kijkt niet echt in eigen boezem.”

Wat ik bedoel: hij vertrekt naar Alpecin-Deceuninck. Stel dat hij verlengt bij jullie, mag hij wellicht wel mee naar de Tour.

“Het gaat niet over welke beslissing hij heeft genomen, wel over hoe het hele proces is verlopen.”

Wat heeft jou dan vooral gestoord?

“Ik wil niet in de ik-vorm spreken. Deze beslissing is niet door mij genomen, maar door de groep. De groep heeft beslist dat dit geen goede situatie is om drie weken te presteren in de Tour de France. We kunnen niet doen alsof er niets in gebeurd. We wilden die gevoelens en emoties niet meenemen.”

Wat heeft jullie dan vooral gestoord?

“We zijn hier acht maanden mee bezig geweest. Jean-François (Bourlart, manager, rechts op de inzetfoto, red) kan daar meer over vertellen, maar als we hem bijvoorbeeld een voorstel doen, dan kunnen we dat aanbod niet aan een ander doen. We hebben maandenlang potentiële vervangers aan het lijntje gehouden, wachtend op een antwoord. Op een gegeven moment zijn die alternatieven weg en zitten we in een situatie dat we plots opnieuw op de markt moeten.”

Zijn er fricties tussen Quinten Hermans en de ploegmaats?

“Dat heeft hier niets mee te maken. Nee, die zijn er niet. Maar vorig jaar namen we ook renners naar de Tour mee die ons zouden verlaten. Op een gegeven moment begon dat wel te wrijven, omdat de inzet leek te verzwakken. Nu, daar twijfel ik nog niet aan. Er is gewoon sprake van te veel emoties. Na de Ronde van België hadden we een meeting met de ploegleiding, waarin iedereen zijn verhaal kon doen. Niemand begrijpt de situatie echt goed. Op de duur werd iedereen op iedereen boos. Dat is geen goed begin van de Tour.”

Alexander Kristoff en Andrea Pasqualon vertrekken ook.

“Nogmaals, het gaat over de manier waarop. Hoe het hele verhaal is gelopen. Bij andere renners zijn de tijdlijnen kort geweest, is er heel duidelijk gecommuniceerd. Dat was niet het geval bij Quinten.”

Prestatiegewijs is zijn niet-selectie wel een verlies voor de ploeg. Meerdere aankomsten zijn op zijn lijf geschreven.

“Ja, dat is waar. Maar ons sterke punt is onze goede sfeer om tot prestaties te komen. En dat doe je niet altijd met je beste acht renners. Je gaat renners selecteren die drie weken goed samen kunnen presteren. Ja, Quinten was sportief een meerwaarde, maar het gaat over het hele plaatje. Niet over zijn individuele kwaliteiten.”

Hier komen jullie als team toch ook niet goed uit?

“Vind je dat?”

Het kan een momentopname zijn, maar dit lijkt wel een smetje op een geweldige eerste helft van 2022.

“Dat vind ik niet. Kijk, Jean-François is aan andere sponsors ook moeten gaan uitleggen waarom Tormans wilde vertrekken. Er zijn misschien deuren dichtgegaan die waren opengegaan als dit niet gebeurd was. Daar heeft ook Quinten Hermans zijn verantwoordelijkheid in. En oké, de timing is niet goed, maar wij hebben hem in november al gewaarschuwd, net om dit te voorkomen. Je hebt zijn reactie gelezen. Dat was zelfs een persoonlijke aanval op mij. Ik vind het nogal wat, hoor. Alsof ik dit alleen beslist heb.”

Volgens Hermans zijn bepaalde ploegleiders het in elk geval niet eens met de keuze hem thuis te laten.

“Ik heb alle ploegleiders gesproken. Ik weet wat ze gezegd hebben en wat ze er van vinden. Maar die hebben uiteraard ook in de wedstrijden gezeten waarin Quinten heeft gepresteerd en hebben respect voor die prestaties. Maar we moeten wel normaal blijven doen. Wat hij bijvoorbeeld nu in de media heeft verteld, vind ik niet normaal.”

“Hilaire Van Der Schueren, die 74 jaar is, krijgt bedreigingen via Facebook. Vind je dat normaal? Als je dat als renner in de media nog gaat aanwakkeren met bepaalde uitlatingen… Ik vind dat nogal wat. De situatie is op die manier uit de hand gelopen.”

Jullie krijgen ook de kans te zeggen wat er gebeurd is.

“Wil je nu dat ik een gedetailleerde tijdlijn maak? Inclusief alle gespreksopnames van de voorbije weken en maanden? Uiteindelijk is en blijft het een proces waar een aantal mensen niet blij mee zijn. En dat heeft zijn gevolgen.”

Heeft het nog verdere consequenties voor Hermans en zijn programma?

“Daar gaan we de komende weken naar kijken. Nu ligt de focus op de Tour. Met Louis Meintjes ambiëren we een toptienplaats in het klassement, met Alexander Kristoff een eerste ritzege in de Tour. Dat zijn onze twee kopmannen.”