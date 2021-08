BEAT viert medaille Büchli, wegploeg kijkt uit naar drukke koersmaand

Bij BEAT Cycling waren er blije gezichten dinsdagochtend. De Nederlandse continentale formatie heeft ook een commerciële baanploeg en zag Matthijs Büchli op de Olympische Spelen goud grijpen met de baansprinters. “En ook Roy van den Berg heeft lang bij ons gereden, dus we hebben als BEAT wel ons steentje bijgedragen”, vertelt ploegmanager Geert Broekhuizen.

Büchli kwam alleen in actie tijdens de kwalificatie van de teamsprint, om zo Jeffrey Hoogland rust te geven voor de eerste ronde en de uiteindelijke finale om het goud. Die extra rust voor Hoogland heeft Nederland mogelijk een extra zetje gegeven, aangezien concurrent Groot-Brittannië (en ook Australië in de strijd om het brons) in de derde wedstrijd van de teamsprint door vermoeidheid uit elkaar vielen.

Over de medaille van Büchli was nog wel wat te doen na afloop, maar de BEAT-renner kreeg het goud uiteindelijk toch omgehangen, weliswaar naast het podium. Later deze week komt hij ook nog in actie op de keirin in Tokio.

Druk programma

Ondertussen maakt de wegploeg van BEAT zich op voor een drukke augustusmaand. Het team is tevreden met de prestaties in de Heistse Pijl van afgelopen weekend. “We waren vooral sterk in de breedte, met vier man bij de eerste dertig”, aldus Broekhuizen. “Nu hebben we nog een weekend rust, daarna is er bijna elke week koers tot en met eind oktober met de Ronde van Drenthe.”

BEAT Cycling hoopte nog deel te kunnen nemen aan de Arctic Race of Norway, waar het eerste reserve was, maar dat ging uiteindelijk niet door. Wel staat de ploeg de komende weken aan de start van de GP Jef Scherens, de Egmont Cycling Race, de GP Marcel Kint, de Eurode Omloop, de Druivenkoers, de Brussels Cycling Classic, de Ronde van de Achterhoek, de Ronde van Valkenswaard en Antwerp Port Epic.

Nog zonder Van Schip en Havik

Door de Olympische Spelen moet het conti-team het voorlopig nog doen zonder Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik. BEAT verwacht dat het baankoppel begin september kan aansluiten bij de wegploeg. Ook Yves Coolen ontbreekt nog altijd door zijn revalidatie na een zware valpartij. De Belg krijgt de tijd om de herstellen. Mogelijk kan hij aan het einde van dit seizoen zijn rentree maken. “Maar hij moet dat niet gaan forceren, want het is een lang traject”, voegt Broekhuizen daar aan toe.

Selectie BEAT Cycling voor de GP Jef Scherens (15 augustus): Jordy Bouts, Luuc Bugter, Sven Burger, Piotr Havik, Jules Hesters, Marten Kooistra, Stefano Museeuw

Selectie BEAT Cycling voor de Egmont Cycling Race (17 augustus): Jordy Bouts, Luuc Bugter, Sven Burger, Piotr Havik, Jules Hesters, Stefano Museeuw, Herman ten Kate

Selectie BEAT Cycling voor de GP Marcel Kint (20 augustus): Jordy Bouts, Luuc Bugter, Sven Burger, Piotr Havik, Jules Hesters, Marten Kooistra, Stefano Museeuw